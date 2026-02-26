Televisión Canaria emite este viernes a las 21:30 horas la esperada cita entre las formaciones ganadoras de Tenerife y Gran Canaria

Se acerca una de las noches más esperadas del Carnaval, cargada de grandes dosis de humor, ironía y mucha rivalidad bien entendida. El evento se celebra en el municipio tinerfeño de Candelaria y reunirá a las formaciones ganadoras de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en un duelo repleto de risas.

Vídeo RTVC

Las islas de Tenerife y Gran Canaria vuelven a verse las caras sobre un mismo escenario en el tradicional Encuentro Regional de Murgas.

Ganas de escenario y sana rivalidad

La advertencia de los participantes suena alta y muy clara en las horas previas al gran espectáculo. Desde Gran Canaria llegan pisando fuerte formaciones como Los Legañosos, dispuestos a darlo todo ante el público tinerfeño.

Adrián Viera, integrante de esta murga, asegura que el pique sano siempre existe y que se trata de una rivalidad «bonita» entre los grupos.

Su compañera de filas, Luz Mila Valerón, tira de humor al afirmar que acude dispuesta a todo, señalando entre risas: «Yo voy a lo que me manden, como si tengo que hacer la croqueta ahí».

Los anfitriones apelan al compañerismo

Las formaciones de Tenerife juegan en casa, pero no por ello rebajan la intensidad de sus preparativos ni sus ganas de calentar motores. Jorge Miranda, componente de la murga Los Tiralenguas, confiesa sentirse «súper motivado» y con muchas ganas de subirse al escenario.

En la misma línea se muestra Yeray Faraudo, integrante de Trapaseros, quien se declara encantadísimo de participar otro año más y de compartir la experiencia con los murgueros grancanarios.

Faraudo recalca que, más allá de la ironía sobre las tablas, fuera de ellas prima la hermandad, definiendo la cita como «un día bonito para pasarlo bien entre todos».

Puedes seguir la reunión de murgas de Candelaria en: