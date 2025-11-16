Este encuentro de bandas mantiene el compromiso de promover el talento musical juvenil y reforzar los valores educativos

Imagen cedida.

El Pabellón Rosendo Alonso Tapia (Punta Larga) acogerá este domingo, 16 de noviembre, el 21.º Encuentro de Bandas Infantiles y Juveniles “Juan Abilio Alonso Fariña”. Se trata una cita de referencia para el impulso de la formación musical de las nuevas generaciones. La jornada se desarrollará en dos sesiones, a las 11.30 y a las 17.30 horas, reuniendo a agrupaciones procedentes de distintos municipios de la isla.

Bandas Infantiles

En la primera sesión participarán la Banda de Primer Ciclo Las Candelas de Candelaria y la Banda Juvenil de la Agrupación Artístico Musical La Candelaria de Arafo. Así como la Banda de Iniciación de Crearte Unión Musical y la Banda Infantil de la Sociedad Musical Filarmónica de Los Realejos. Por la tarde intervendrán la Banda de la Academia de la Sociedad Filarmónica Nivaria de Arafo, la Banda de la Academia Miguel Reyes de Güímar y la Banda Juvenil Las Candelas de Candelaria.

Coordinado por la Banda Las Candelas y con la colaboración del Cabildo de Tenerife, este encuentro mantiene el compromiso de promover el talento musical juvenil y reforzar los valores educativos asociados a la práctica artística. La alcaldesa, Mari Brito, destaca que esta iniciativa permite visibilizar y respaldar el trabajo formativo de las bandas y del profesorado, fomentando la continuidad del patrimonio musical como una seña de identidad cultural compartida.

Pabellón Punta Larga

La alcaldesa, Mari Brito, y el concejal de Cultura, Manuel González, animan a vecinos, vecinas y visitantes a acercarse al Pabellón de Punta Larga. En concreto, para disfrutar de una jornada dedicada a la música, el aprendizaje y la convivencia.