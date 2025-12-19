Las categorías Sub-14 y Sub-16 contó con nueve jugadoras del CD Tenerife Femenino como representación blanquiazul durante el Campeonato de España en Cantabria

La cantera del CD Tenerife Femenino, protagonista con la Selección Canaria / CD Tenerife Femenino

El CD Tenerife Femenino volvió a estar representado al máximo nivel de la cantera nacional gracias a la convocatoria de varias de sus jugadoras para la Selección Canaria, que este fin de semana ha participado en el Campeonato de Selecciones Autonómicas celebrado en Cantabria, en las categorías Sub-14 y Sub-16.

La experiencia vivida en Cantabria supone un paso más en la formación deportiva y personal de las futbolistas blanquiazules, que continúan acumulando minutos y vivencias en competiciones de ámbito nacional.

Protagonismo tinerfeñista en la Sub-14

En la Selección Canaria Sub-14, pertenecientes al equipo Infantil del CD Tenerife Femenino, formaron parte de la expedición las jugadoras Yashira Rodríguez, Irene González, Gema Baussou, Leyre Lorenzo y Laia Feliciano, teniendo un papel destacado a lo largo del campeonato.

El combinado canario Sub-14 inició su participación el pasado viernes 12 de diciembre con una sólida victoria ante la selección anfitriona, Cantabria (3-0). Posteriormente, el equipo disputó sus encuentros frente a Islas Baleares, el sábado 13 de diciembre, perdiendo 1-2 a pesar de haberse adelantando en el marcador. Y ante Melilla, el domingo 14 de diciembre, donde Canarias fue superior imponiéndose con un 7-0 para completar así un intenso fin de semana de competición.

Presencia del CD Tenerife en la Sub-16

Por su parte, la Selección Canaria Sub-16 contó con representación blanquiazul de distintos equipos del CD Tenerife Femenino. Desde el CD Tenerife Femenino Preferente participaron Paula Melián y Melany Izquierdo; desde el CD Tenerife Femenino ‘C’, Lucía Cobo y Molly Hall; y desde el CD Tenerife Femenino ‘B’, Carolina Ferrera.

La Sub-16 abrió su andadura en el campeonato con un encuentro frente a Islas Baleares, en el que cayó por 1-0, antes de cerrar su participación el domingo 14 de diciembre ante la selección de Cantabria, en un partido que puso el broche final a la presencia canaria en el torneo consiguiendo la victoria ante la anfitriona gracias al gol de la blanquiazul, Molly quedando 1-0.