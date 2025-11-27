Las cinco prisiones canarias cuentan con un total de 3.307 presos

Mientras la población reclusa en Canarias ha disminuido ligeramente en el último año, la cárcel de Tahíche, en Lanzarote, ha aumentado su número de presos en un 4,4% y sigue al alza, una situación insostenible.

De las cinco prisiones canarias, el Centro Penitenciario de Santa Cruz de la Palma y la cárcel de Tahíche son las únicas que registran un aumento en su población reclusa, unos datos que contradicen la disminución del 2,6 % en el conjunto del archipiélago, que cuenta con 3.307 presos en 2025.

Prisión saturada y mismo personal

La saturación de reclusos de la prisión de Lanzarote ha sido denunciada por el Sindicato de Funcionarios de Prisión (ACAIP). Al cierre del año pasado había 454 presos pero según aseguran desde el sindicato, ahora superan los 500.

“Los módulos están muy saturados. Lo que era una excepcionalidad antes se ha convertido en lo habitual. Es decir, dos internos por celda. Entonces la saturación es evidente”, asegura Javier Guerrero, miembro del sindicato ACAIP.

“A día de ayer había en el centro 520 internos repartidos entre el centro penitenciario y el CIS, un edificio que está justo pegado al centro principal”, añade.

La cárcel lanzaroteña de Tahíche sigue aumentando su número de presos / Archivo RTVC

La Fiscalía hablaba en su última memoria de la necesidad de construir nuevos módulos para una prisión que acogiera a residentes en Lanzarote y Fuerteventura. Mientras, el sindicato denuncia que tiene más reclusos pero sigue trabajando el mismo personal.

“Aquí la única solución es cundas de internos a otras prisiones. ¿Por qué? Porque arquitectónicamente no caben más personas. No se puede expandir tampoco la prisión, porque los terrenos de alrededor ya están ocupados”, afirma Guerrero.

Desde el sindicato aseguran que si no hay traslados de reclusos a otros centros penitenciarios, la conflictividad dentro de la cárcel podría ir en aumento.