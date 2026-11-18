El futuro albergue de El Paso ofrecerá hasta 25 plazas para personas sin hogar gracias a la colaboración de las tres administraciones públicas



La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, acompañada por la consejera de Acción Social del Cabildo de La Palma, Ángeles Fernández, y la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Paso, Amanda Díaz, visitó hoy las instalaciones donde se ubicará el futuro recurso de atención para personas en situación de exclusión residencial extrema en la isla de La Palma. El centro contará con una veintena de plazas.

Visita al futuro centro de personas sin hogar en La Palma. Gobierno de Canarias

Durante la visita, Delgado subrayó la importancia de la implicación de las tres administraciones públicas (regional, insular y municipal) en la financiación de las obras. En este sentido, destacó el objetivo de promover la inserción sociolaboral de estas personas y ayudarlas a salir de su situación de extrema vulnerabilidad.

En este sentido, anunció el compromiso de su departamento para buscar «la financiación necesaria para que este futuro recurso sea una realidad».

Acerca de 200 personas se encuentran en situación de pobreza extrema en la isla

La consejera de Acción Social del Cabildo de La Palma, Ángeles Fernández, afirmó, por su parte, que, según datos de Cáritas en relación a la situación de pobreza extrema en la isla, se cifran en cerca de 200 las personas «que lamentablemente lo están pasando mal y que necesitan un recurso alojativo».

A este respecto, afirmó que ha habido un buen entendimiento entre el Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular y Cáritas «para poner este recurso a disposición de estas personas sin hogar lo antes posible, una vez se salven todas las necesidades de obras que hay que acometer dentro de la infraestructura».

Por su parte, el director de Cáritas Diocesana de Tenerife, Juan Rognoni, añadió que el futuro alojamiento de El Paso se sumará a los centros alojativos que la entidad religiosa gestiona en Tenerife y Santa Cruz de La Palma para atender a personas en situación de sinhogarismo.

Según explicó, el nuevo centro será reformado y acondicionado para acoger a estas personas y acompañarlas en su proceso de reintegración social. La infraestructura, ubicada en el antiguo colegio de las Catequistas, dependiente de Cáritas Diocesana en El Paso, contará con una capacidad prevista de entre 20 y 25 plazas.