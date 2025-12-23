La entidad atendió en el primer semestre del año a un 19 % más de familias que viven exclusión residencial

Cáritas ha asistido en el primer semestre del año a un 19 % más de familias en situación de exclusión residencial, un problema que la entidad califica de grave.

A comienzos de 2025, la organización atendió además a más de mil personas sin hogar, un 11 % más que en el mismo periodo del año anterior.

En el último año, cerca de 300 familias acompañadas por Cáritas se encontraban en riesgo de perder su vivienda. El 40 % de los hogares atendidos tienen hijos y, de ellos, la mitad son familias monoparentales.

El precio del alquiler agrava la situación

Cáritas alerta del aumento de la exclusión residencial y del sinhogarismo. Cáritas

La entidad advierte de que el precio del alquiler ha subido un 54 %, agravando una situación que ya no se limita a la pobreza material, sino que afecta también a la salud y a la participación social.

Los recursos de atención básica reflejan esta presión creciente. En sus comedores sociales se atiende diariamente a entre 120 y 135 personas, y ya se han iniciado los preparativos para la cena de Nochebuena.

Cáritas señala además el aumento del coste de la vida, con menús que han pasado de 4,9 euros en 2021 a 7 euros en la actualidad, y expresa su preocupación por el incremento de los problemas de salud mental y de mujeres víctimas de prostitución y trata.