Cáritas alerta del aumento de la exclusión residencial y del sinhogarismo

La entidad atendió en el primer semestre del año a un 19 % más de familias que viven exclusión residencial

Cáritas ha asistido en el primer semestre del año a un 19 % más de familias en situación de exclusión residencial, un problema que la entidad califica de grave.

A comienzos de 2025, la organización atendió además a más de mil personas sin hogar, un 11 % más que en el mismo periodo del año anterior.

En el último año, cerca de 300 familias acompañadas por Cáritas se encontraban en riesgo de perder su vivienda. El 40 % de los hogares atendidos tienen hijos y, de ellos, la mitad son familias monoparentales.

El precio del alquiler agrava la situación

La entidad advierte de que el precio del alquiler ha subido un 54 %, agravando una situación que ya no se limita a la pobreza material, sino que afecta también a la salud y a la participación social.

Los recursos de atención básica reflejan esta presión creciente. En sus comedores sociales se atiende diariamente a entre 120 y 135 personas, y ya se han iniciado los preparativos para la cena de Nochebuena.

Cáritas señala además el aumento del coste de la vida, con menús que han pasado de 4,9 euros en 2021 a 7 euros en la actualidad, y expresa su preocupación por el incremento de los problemas de salud mental y de mujeres víctimas de prostitución y trata.

