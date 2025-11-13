Cáritas Diocesana de Tenerife ha atendido este año a 184 personas adictas al alcohol en la isla

Casi la mitad de las personas atendidas por alcoholismo en Tenerife superan la enfermedad. Fotografía: Europa Press

El Proyecto Drago, una unidad de atención de Cáritas Diocesana de Tenerife que aborda los trastornos relacionados con la adicción al alcohol, ha atendido este año a 184 personas con problemas de alcoholismo en la isla. Cáritas destaca que un 43% de las personas atendidas ha logrado superar su enfermedad.

En lo que va de año, Cáritas ha asistido a 94 familias. La entidad destaca que en los últimos años ha incrementado la demanda de pacientes que se acercan a este proyecto. Las personas solicitantes buscan ayuda y tratamiento, que se suman a las acciones de sensibilización que se ofrecen periódicamente a las familias y profesionales.

Cáritas ha advertido un aumento del número de mujeres con problemas de adicción al alcohol, con un 6% más en relación al año 2024. De cada diez personas que acuden al Proyecto Drago, seis son hombres y cuatro son mujeres. La entidad atribuye esta situación al hecho de que cada vez les cuesta menos pedir ayuda para su enfermedad.

El informe refleja que del total de personas atendidas en lo que va de año, casi la mitad (43%) ha logrado el alta terapéutica, mientras que un 45% continúa en tratamiento.