La grancanaria será distinguida con una mención honorífica en los Premios al Deporte Canario por su trayectoria y su ejemplo de superación

La historia del tenis en Canarias y España no puede escribirse sin el nombre de Carla Suárez. Su elegancia en la pista, su espíritu competitivo y su capacidad para superar obstáculos la han convertido en un símbolo que trasciende lo deportivo. Este año, los Premios al Deporte Canario reconocen ese legado con una mención honorífica que la confirma como una de las grandes embajadoras del deporte isleño.

Carla Suárez en una imagen de archivo | Gobierno de Canarias

La tenista grancanaria alcanzó en 2016 el número seis del ranking WTA, tras una década en la que se consolidó entre las mejores jugadoras del planeta. En su palmarés figuran dos títulos internacionales, en Doha y Oeiras, además de once finales disputadas y una regularidad que la mantuvo siete temporadas consecutivas dentro del top-20 mundial. Su tenis elegante y firme le permitió alcanzar en varias ocasiones los cuartos de final en torneos de Grand Slam, como Roland Garros, el Abierto de Australia y el US Open, donde se convirtió en un referente del circuito femenino.

Carla defendió la camiseta nacional en más de cuarenta eliminatorias de Copa Federación y Billie Jean King Cup, siendo pieza clave en los mejores años del equipo. Su compromiso con la selección y su carácter humilde reforzaron una imagen de liderazgo que inspiró tanto a compañeras como a rivales. Entre sus victorias más recordadas figuran partidos frente a estrellas como Venus Williams, Simona Halep, Angelique Kerber o Caroline Wozniacki, duelos que la consolidaron como una jugadora temida y respetada en la élite mundial.

Espíritu de lucha y superación personal

El reconocimiento internacional también llegó de la mano de la WTA, que en 2016 le otorgó el Premio a la Jugadora con Mayor Espíritu de Lucha, reflejo de su carácter indomable. Ese espíritu se puso a prueba en 2020, cuando le diagnosticaron un linfoma de Hodgkin. Tras meses de tratamiento, Carla logró superar la enfermedad y regresar al máximo nivel, protagonizando uno de los regresos más inspiradores de la historia reciente del deporte. Su capacidad de resiliencia la transformó en un ejemplo de superación personal admirado en todo el mundo.

Carla Suárez en una imagen de archivo | Gobierno de Canarias

Lejos de las pistas como jugadora, Carla inició en 2025 una nueva etapa como capitana del equipo español de la Billie Jean King Cup. Desde ese rol transmite la experiencia acumulada en años de competición internacional y acompaña a las jóvenes promesas en su camino hacia la élite. “Durante mi carrera profesional llevé con orgullo el nombre de mi tierra por todos los rincones del mundo”, expresó con emoción, agradeciendo un reconocimiento que considera “un orgullo y un honor por mis raíces”.

Un homenaje merecido

El consejero de Deportes, Poli Suárez, destacó que Carla es “un icono del deporte canario y español”, y que su ejemplo trasciende lo meramente deportivo, porque representa lucha, constancia y capacidad de superar dificultades. La mención honorífica se compartirá con el periodista Domingo Álvarez, sucediendo en esta categoría al homenaje que en 2024 recibió el baloncestista Sergio Rodríguez.

La entrega tendrá lugar el 3 de octubre en el TEA Tenerife Espacio de las Artes, dentro de la gala de los Premios al Deporte Canario. Será un acto donde se celebrará no solo la carrera de una de las grandes figuras del tenis español, sino también la historia de superación y compromiso de una deportista que llevó con orgullo el nombre de Canarias a la élite mundial.