El actual concejal, Carlos Brito, mantiene su compromiso con el municipio y deja la decisión final a los afiliados de la formación

Carlos Brito, policía de profesión y concejal en el Ayuntamiento de Valverde, ha confirmado que sigue trabajando de cara a las próximas elecciones municipales de 2027, aunque la decisión final sobre su candidatura recaerá en los afiliados de su partido.

Brito comenzó su trayectoria política en 2019, cuando se presentó por Nueva Canarias, integrándose posteriormente en el grupo de gobierno.

Carlos Brito anuncia su posible candidatura con Reina Independiente en Valverde. RTVC

Reina Independiente

En los últimos comicios lo hizo por Asamblea de Reña, obteniendo un único concejal dentro de la mayoría absoluta.

Para 2027, todo indica que Brito se presentará como cabeza de lista de la Reina Independiente, aunque insiste en que “seguiré trabajando de cara a las próximas elecciones y mis vecinos decidirán si soy apto o no. Mi compromiso sigue siendo con el municipio de Valverde”.