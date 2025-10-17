Carmelo Cabrera, nuevo Embajador Olímpico de marca Canaluz

Canaluz abre las puertas de su nueva tienda en Vecindario

El histórico jugador grancanario se une a Canaluz coincidiendo con la apertura de su nueva tienda en Vecindario, que celebra una gran oferta de lanzamiento.

La leyenda canaria del baloncesto español acompaña así, con honores, la apertura de este nuevo punto de servicio en Santa Lucía de Tirajana.

Carmelo Cabrera embajador de Canaluz

El brillo de Canaluz suma ahora una nueva estrella. Carmelo Cabrera, leyenda del baloncesto español y referente del deporte canario, se ha convertido en el nuevo Embajador Olímpico de Marca de la compañía eléctrica canaria.

Su incorporación llega justo cuando la compañía abre las puertas de su nueva tienda en Vecindario, reforzando así su apuesta por la cercanía, el compromiso local y la energía con valores.

Durante su visita a las nuevas instalaciones, Cabrera uno de los jugadores más carismáticos y admirados del deporte insular, compartió su entusiasmo por unirse a la familia Canaluz, destacando la sintonía entre la filosofía de la marca y los valores del deporte.

“Canaluz representa energía sencilla, positiva y cercana. Son cualidades que también se necesitan en la cancha y en la vida. Es un orgullo poner mi granito de arena en un proyecto que mira al futuro con ilusión y compromiso con nuestra tierra”, afirmó Carmelo Cabrera tras conocer las nuevas oficinas en Vecindario.

Una leyenda que brilla con luz propia

La compañía, que continúa su expansión en las Islas Canarias, celebra la apertura de esta nueva tienda con una gran oferta de lanzamiento, pensada para que más hogares, empresas e industrias puedan disfrutar de energía a precios competitivos y con atención 100% canaria.

Desde la empresa, su equipo destaca que la figura de Cabrera encarna a la perfección el espíritu de la marca: esfuerzo, juego limpio y cercanía.

“Carmelo es sinónimo de inspiración y compromiso. Representa la luz de nuestra tierra y el empuje que queremos transmitir desde Canaluz: cercanía, confianza y pasión por hacer las cosas bien, ” señaló Lorenzo Muñoz, director general de la primera compañía eléctrica de Canarias para toda España.

Con esta alianza, Canaluz y Carmelo Cabrera unen fuerzas para promover una energía más eficiente y sostenible, humana y optimista, en una etapa marcada por la expansión y la confianza de miles de clientes en toda Canarias. Reforzando, además, su vínculo con la sociedad canaria y su compromiso con el deporte y los valores que iluminan cada paso de su crecimiento

Una leyenda que brilla con luz propia. Una marca que ilumina Canarias. Juntos, Carmelo Cabrera y Canaluz encienden el futuro.

Sobre la compañía

Con Canaluz, Canarias tiene, por fin, su propia compañía eléctrica, comprometida con ofrecer tarifas competitivas, servicio cercano y soluciones sostenibles para hogares y negocios en las Islas. Con presencia creciente en todo el archipiélago, Canaluz apuesta por la transparencia, la atención personalizada y la energía que impulsa el futuro de Canarias.