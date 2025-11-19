La Casa de Galicia lanza su 74ª campaña de recogida de juguetes

La Casa de Galicia hace un llamamiento a empresas, instituciones y ciudadanía para que colaboren en la recogida de juguetes

Un año más, y ya suman 74 ediciones, la Casa de Galicia ha puesto en marcha su tradicional campaña de recogida de juguetes, un proyecto solidario que comenzó en 1951 y que se ha convertido en una de las iniciativas sociales más longevas del Archipiélago.

La organización hace un llamamiento a empresas, instituciones y ciudadanía para que colaboren aportando juguetes nuevos o en buen estado, con el objetivo de que ningún niño o niña se quede sin regalo en unas fechas tan especiales.

El impacto de esta campaña continúa creciendo cada año. En la pasada edición, la solidaridad permitió llegar a casi 2.500 familias y repartir juguetes a más de 3.800 menores, cifras que la entidad confía en superar en esta ocasión.

Recogida de juguetes en los cinco distritos

El Ayuntamiento mantiene un convenio anual de 10.000 euros con la entidad para apoyar esta campaña y, además del respaldo logístico, ha habilitado nuevamente sus cinco concejalías de Distrito como puntos de recogida. Estos espacios corresponden a las sedes de cada distrito: Vegueta, Cono Sur y Tafira (c/ Alcalde Díaz-Saavedra, 2), Centro (c/ Alfonso XIII, 2), Isleta-Puerto-Guanarteme (c/ Pérez Muñoz, frente a la iglesia de La Luz), Ciudad Alta (c/ Sor Simona, 44) y Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya (c/ Capitán General Excmo. Dr. José Antonio Mallado, 5).

La ciudadanía también puede colaborar entregando juguetes nuevos en la sede social de la Casa de Galicia, ubicada en la calle Salvador Cuyás, 8, de lunes a viernes en horario de 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 19:00 horas, o realizando aportaciones económicas a través del número de cuenta ES15 1491 0001 2130 0013 2138.

Este año, los Servicios Sociales han detectado un incremento del 20 % en la demanda de juguetes dirigidos a niños y niñas de entre 0 y 5 años. Por este motivo, se hace un llamamiento especial para donar juguetes nuevos y sin empaquetar que contribuyan al desarrollo y disfrute de los más pequeños, como juegos didácticos, peluches, sonajeros o libros infantiles.

La Casa de Galicia animan a la ciudadanía a sumarse a esta campaña, recordando que cada juguete y cada libro aportan ilusión y ayudan a que ningún niño o niña quede sin su regalo estas fiestas.