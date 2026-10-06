Santiago Ramón M.M. reconoce ante la Audiencia de Las Palmas que falsificó contratos de compraventa para cambiar la titularidad de propiedades en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote

El principal acusado del caso Catastro ha reconocido los hechos este martes ante la Audiencia Provincial de Las Palmas. La causa investiga una trama que habría falsificado documentación para apropiarse de 141 fincas, en su mayoría rústicas, de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.

Caso Catastro: el principal acusado admite la trama para apropiarse de 141 fincas en Canarias

Santiago Ramón M.M. ha admitido los cargos que formula la acusación. El procesado se enfrentaba inicialmente a 17 años de prisión por falsificación continuada de documento público, estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

Los hechos se remontan al periodo comprendido entre 2011 y 2016. Según la investigación, la organización localizaba propiedades y modificaba su titularidad sin conocimiento de sus legítimos propietarios. Para conseguirlo, falsificaba contratos privados de compraventa que después presentaba ante la Gerencia Territorial del Catastro de Las Palmas.

Contratos falsos y propietarios fallecidos

Un agente de la Guardia Civil que ha declarado en el juicio ha explicado que la trama se fijaba especialmente en propiedades que figuraban en el Catastro en situación de investigación.

Los acusados habrían confeccionado contratos de compraventa falsos y los fechaban principalmente en las décadas de los 80 y los 90. En muchos casos, el propietario legítimo de la finca ya había fallecido. La mayoría de los terrenos afectados eran fincas rústicas.

La investigación sostiene además que llegaron a alterarse 158 expedientes catastrales. El agente ha señalado que la trama obtenía información a través de Jesús O.M., funcionario del Catastro que tenía acceso a la base de datos del organismo.

Testaferros para completar las operaciones

El principal acusado también se encargaba, según el testimonio de la Guardia Civil, de localizar a personas que figuraban en los contratos privados y permitían continuar con las operaciones. El agente lo ha definido como el encargado de conseguir a los denominados “hombres y mujeres de paja”.

Estas personas recibían las propiedades y posteriormente las vendían a sociedades mercantiles vinculadas a los procesados. De esta forma, la trama conseguía elevar los contratos a escritura pública ante notario.

Otros dos acusados niegan los hechos

La causa llegó a contar inicialmente con cinco acusados, aunque dos han fallecido. Además de Santiago Ramón M.M., se sientan en el banquillo José O.M. y José María C.F.

La Fiscalía solicita para ellos penas de 13 y nueve años de prisión, respectivamente. Sus defensas reclaman la absolución y ambos tienen previsto declarar al final del juicio.

La investigación también permitió intervenir 47 vehículos de alta gama, relojes de lujo y joyas, además de fincas y otros inmuebles, según el escrito de acusación de la Fiscalía.