Este posible huracán mediterráneo podría dejar una acumulación de lluvia de más de 200 litros por metro cuadrado en unas seis horas y fuertes vientos, con tornados y mangas marinas

Efectos de las fuertes lluvias y tormentas del viernes, 2 de octubre de 2026 en Cataluña. Imagen EFE

Cataluña se prepara para afrontar a partir de esta tarde un posible huracán mediterráneo, con acumulación de lluvia de más de doscientos litros por metro cuadrado en unas seis horas y fuertes vientos, con tornados y mangas marinas en algunos puntos del territorio, han informado en rueda de prensa Protección Civil y el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat).

La directora de Meteocat, Sara Sarroca, y el responsable de predicción de este servicio, Santi Segalà, han explicado que la predicción indica que la situación de lluvia que ya vive Cataluña «se puede complicar mucho» en las próximas horas, hasta alcanzar «un episodio excepcional».

Segalà ha explicado que todos los modelos de predicción apuntan a la creación de lo que técnicamente se llama un sistema convectivo de mesoescala (SCM), lo que puede provocar «un minihuracán mediterràneo».

Este sistema afectará a las comarcas del litoral y prelitoral de Tarragona, Barcelona y Girona, y se podría extender mañana a comarcas del interior gerundense.

Protección Civil enviará esta tarde una alerta Es-Alert a los móviles para explicar la situación a los ciudadanos.