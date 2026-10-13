El aumento de la llegada de migrantes a la isla deja el CATE de San Andrés cerca de su límite, a la espera de traslados

Instalaciones del CATE de San Andrés, El Hierro. Imagen RTVC / Eduardo Pulido

El Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés, en la isla de El Hierro, comienza a acercarse a su límite de capacidad ante la llegada y acumulación de personas migrantes. En las primeras horas de la mañana se han registrado colas para recibir el desayuno. Una vez finalizado, los migrantes se trasladan al polideportivo situado a unos 50 metros de estas instalaciones.

En estos momentos, el CATE alberga a cerca de 600 personas y se encuentra próximo a la saturación. Ante esta situación, se prevé que alrededor de 400 migrantes puedan ser trasladados a Tenerife a lo largo de esta semana. El objetivo es aliviar la presión sobre los recursos de acogida de la isla.

El procedimiento habitual establece que las personas que llegan al CATE de San Andrés pasen posteriormente al antiguo monasterio de La Frontera, antes de proceder a su traslado a Tenerife, donde continúan el proceso de atención y acogida.

Instalaciones del CATE de San Andrés, El Hierro. Imagen RTVC / Eduardo Pulido

Sin embargo, la capacidad de respuesta depende de la disponibilidad de plazas en los recursos habilitados en Tenerife. Si estas instalaciones también llegan a saturarse, los migrantes tendrán que permanecer durante más tiempo en El Hierro, lo que incrementaría la presión sobre los dispositivos de atención de la isla.

La situación vuelve a poner de manifiesto las dificultades para gestionar las llegadas a la isla más occidental del archipiélago y la necesidad de agilizar los traslados hacia otros recursos de acogida de Canarias.

Más de 4.400 llegadas en lo que va de año

En lo que va de 2026, más de 4.400 personas de origen subsahariano han arribado a las costas de El Hierro. Estas llegadas mantienen activa la presión sobre los servicios de primera atención, especialmente en el CATE de San Andrés, que constituye uno de los principales puntos de recepción de las personas migrantes que alcanzan la isla por vía marítima.