‘Cave of Dreams’ arranca sus pruebas artísticas en Tenerife

Más de 300 artistas se inscribieron en el casting para participar en la nueva coproducción internacional inspirada en Goya

El nuevo proyecto de Tinglado Film, en coproducción con Breakthru Films (Polonia) y la productora catalana Alba Sotorra, inició en Tenerife las pruebas de selección para su película ‘Cave of Dreams’.

RTVC

Más de 300 artistas plásticos especializados en pintura al óleo se inscribieron en el casting, aunque finalmente fueron seleccionados 64 pintores que participarán en esta fase inicial.

Pruebas y formación artística

Cada artista afronta una prueba de tres días, en la que debe realizar un retrato realista al óleo bajo las indicaciones del especialista Michał Janicki. El proceso, íntegramente filmado, servirá para que los participantes adquieran conocimientos de animación a partir de sus propias obras.

Imagen de algunos de los artistas participantes en las pruebas | Tinglado Film

De esta manera, los creadores combinarán su talento pictórico con técnicas de animación que formarán parte de la estética del largometraje.

Una película inspirada en Goya

‘Cave of Dreams’ es una idea original del cineasta inglés Hugh Welchman, impulsor de ‘Loving Vincent’. En su desarrollo participan también los cineastas David Baute, Dorotea Kobiela y Alba Sotorra.

La producción, que arrancará en 2026, contará con la participación de artistas plásticos de Canarias y buscará acercar al público al universo artístico de Goya a través de la animación 2D y la pintura al óleo.