Esta propuesta plantea la creación de una «mesa paritaria multisectorial» entre los gobiernos autonómico y central

Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) defendieron este martes en el Congreso de los Diputados la creación de una «mesa paritaria multisectorial» entre los gobiernos autonómico y central para evaluar el cumplimiento y los efectos de las normas específicas destinadas al desarrollo económico de la comunidad.

CC y PP proponen evaluar las normas específicas para Canarias con el Estado/ Archivo RTVC

La iniciativa, planteada como una moción de CC enmendada por el PP y que no se votará hasta el miércoles, busca confirmar con datos el impacto en la economía canaria de la «falta de aplicación e incumplimientos» de la normativa europea y española en vigor por su condición de región ultraperiférica.

La diputada de CC, Cristina Valido, explico que lo que se plantea no es «ninguna solicitud complicada de entender ni de cumplir» sino solo «dos puntos que no deben generar mayor discrepancia» y que sirven para «hacer las cosas mejor».

«Acuerdo» entre el PP y CC

El primer punto de la moción de CC transaccionada con el PP insta al Gobierno desde el Congreso a realizar de forma «urgente» una revisión «rigurosa y detallada» del grado de aplicación y cumplimiento de las normas específicas destinadas al desarrollo económico de Canarias, a través de una nueva mesa paritaria multisectorial de trabajo entre los gobiernos autonómico y central.

Por otro lado, impulsar también a través del Ministerio de Economía la utilización de los instrumentos legales disponibles que permitan mejorar y agilizar el acceso a la información fiscal y tributaria agregada con fines estadísticos, para conocer los efectos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y la normativa europea sobre regiones ultraperiféricas en la economía del archipiélago.

Tras Valido, la senadora del PP, Jimena Delgado-Taramona, aseguró que los canarios no piden «privilegios ni compasión», solo «respeto» y «las mismas oportunidades» que el resto del territorio.

La senadora también avisó a la diputada nacionalista que esta moción «no va a servir para nada porque el Gobierno español no se va a sentar a evaluar sus incumplimientos«.

Respuesta del PSOE

Mientras, el Grupo Socialista también planteó una enmienda en la que, entre otras cosas, pidió utilizar el consejo asesor ya existente en lugar de crear una nueva mesa, pero Valido la rechazó y, en consecuencia, ha decaído.

La socialista Alicia Álvarez no adelantó cuál será el voto de su grupo -necesario para que la iniciativa salga adelante-, pero sí se mostró en desacuerdo con el contenido de la moción porque en ella se dibuja una situación que a su juicio no es cierta, puesto que el PIB canario aumenta, la tasa de paro está a la mitad y la inversión extranjera se ha duplicado desde la llegada de Pedro Sánchez al ejecutivo central.