InicioNoticias

Coalición Canaria presiona también al Gobierno pidiendo elecciones si no hay presupuestos

RTVC / EFE
Añade a RTVC en Google

La diputada nacional de CC, Cristina Valido, dice que «si nos acercamos al cuarto año de legislatura sin presupuestos, no queda otra»

La diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Cristina Valido. Imagen Coalición Canaria
Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso.

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, se ha sumado a la petición formulada por el PNV al Gobierno, al asegurar que si no hay unos nuevos presupuestos en lo que queda de legislatura «no queda otra» que adelantar las elecciones generales.

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, pidió el miércoles en el pleno al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que presente los presupuestos ante la Cámara para su aprobación y convoque elecciones en caso de no lograr la mayoría necesaria, una postura que comparte la diputada de Coalición Canaria, otro de los socios de investidura del Ejecutivo.

«No queda otra»

«Si nos acercamos al cuarto año de legislatura sin presupuestos, no queda otra«, ha declarado a los medios este jueves en el Congreso preguntada por esta cuestión.

Por otro lado, considera que se deberían haber votado las enmiendas del PP y Junts a una moción pidiendo a Sánchez un adelanto electoral, y que fueron rechazadas por el PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso.

«No debería haber miedo», ha afirmado. Al tiempo que ha recordado que Coalición Canaria ya presentó en 1995 una proposición no de ley que pedía elecciones al entonces presidente del Gobierno, Felipe González.

COMPARTE

ÚLTIMAS NOTICIAS

Canarias impulsa el Orgullo LGTBIQA+ con un nuevo servicio de asesoramiento

Guaguas Municipales estrena seis vehículos para mejorar la conexión de los barrios

La princesa Leonor visita Poema del Mar con el alumnado de la Academia General del Aire y del Espacio

Los vecinos de El Cotillo se quedan sin oficina de Correos y exigen una solución inmediata

Polémica por la presencia de vehículos de alquiler en la Policía Local de Santa Cruz

Un motorista fallecido en un accidente en la autopista del sur de Tenerife

NOTICIAS RELACIONADAS