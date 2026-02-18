La diputada nacionalista, Cristina Valido, recuerda este miércoles en una entrevista en Buenos Días Canarias la importancia de que el Estado respete el cumplimiento de las normas específicas para Canarias como el REF y las particularidades de las RUP

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, defendió este miércoles en Buenos Días Canarias la creación de una mesa paritaria multisectorial entre Gobierno central y autonómico en la que evaluar con «rigor y datos» el cumplimiento de las normas específicas para Canarias, una propuesta que considera que «es posible» que prospere hoy en el Congreso de los Diputados aunque PSOE y VOX voten en contra o se abstengan, porque se encuentra en «negociones con otros grupos parlamentarios, algunos ya a favor».

Valido recordó la importancia de que el Estado respete el cumplimiento de las normas específicas para Canarias como el REF y RUP por lo que CC considera necesaria este mesa paritaria Estado Canarias para conocer «cómo se están aplicando esas medidas a las que tiene derecho Canarias en relación al Régimen Económico Fiscal (REF) como nuestra pertenencia a las Regiones Ultraperiféricas (RUP) de la Unión Europea. «Pero, sobre todo, queremos que el Estado se dé cuenta del prejuicio que genera el incumplimiento de la normas pero, también, la aplicación de otras muchas leyes que se aprueban y que nos perjudican o tienen un efecto perverso», señaló.

En este sentido, Valido recriminó que el Estado español permita que se aplique al Archipiélago tasas y normativas europeas de «igual manera que al territorio peninsular sin tener en cuenta que somos diferentes. Como ejemplo, apunto las dificultades que tiene nuestro Archipiélago con la tasa de basuras, que se nos aplica injustamente».

Críticas de otros partidos

La creación de esta mesa sectorial, que se votará hoy para su aprobación en el Congreso de los Diputados, fue criticada por el resto de diputados canarios. En opinión de Valido, el debate de este martes fue «muy triste porque lo que está sobre la mesa es algo que todos los canarios compartimos y es un derecho recogido por ley y debíamos defender de forma conjunta». «El PSOE solo una forma de quedar bien siempre con Pedro Sánchez, con María Jesús Montero y con el Gobierno de España y pasaron la mayoría del tiempo metiéndose con el Gobierno de Canarias y otros asuntos que nada tenían nada que ver, el PP aprovechó su tiempo para meterse con Pedro Sánchez y su Gobierno, y Vox se dedicó a llamar a coalición canaria independentista y terrorista», dijo la diputada de CC.

Decreto Canarias, buscando consenso

En relación al Decreto Canarias, la diputada nacionalista recalcó que el Gobierno regional continúa negociando el documento buscando el consenso máximo con grupos, patronales, sindicatos, por l que se está tardando un poco más en tener cerrado el documento que luego tiene que llegar a Madrid y que sea el Gobierno de España el que se pronuncie al respecto» al decreto».

En opinión de Valido, «es curioso que estamos pidiendo una mesa de trabajo para analizar los impactos del REF y el PSOE se niega. Sin embargo, todas las semanas vemos peticiones de Junts, de Esquerra, de PNV o de Bildu, que cuentan con todo el apoyo del Gobierno de España, algunas más que discutibles, cuestionables, y que en ocasiones rompen con la solidaridad entre los territorios, y no he oído al señor Torres decir a estos grupos que esas peticiones tienen que esperar a la próxima legislatura, porque no están firmadas como hace con Canarias».

La diputada de CC criticó el «doble rasero» de la declaraciones del titular de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, del que dijo que creerá «en su palabra cuando le diga o pida lo mismo a catalanes y vascos. «Mientras a catalanes y vascos no se les exija lo mismo que se le pide a los canarios, que asuman sus responsabilidades y sus competencias, que no les pidan cosas que tienen que resolver ellos, o que no les pidan asuntos que no son de sus competencias, como un ejemplo, cuando Torres hace muy poco tiempo abrió la puerta del País Vasco a ceder la gestión y la planificación de aeropuertos, y no hace 24 horas que ha vuelto a repetir que eso es inviable para Canarias».

«Si hay unos aeropuertos que merecen un tratamiento diferente son los canarios, aeropuertos de una región ultraperiférica, la más alejada del continente de todo el Estado español, y que además son mucho más que unos aeropuertos para la movilidad interinsular, sino que son el motor y el corazón de nuestra economía, y de los que depende la mayoría de los sueldos de los canarios», aseveró Valido.

«Inestabilidad e incertidumbre» política

Asimismo, la diputada hizo balance de la actualidad política haciendo referencia a la «inestabilidad e incertidumbre» de ver si prosperan o no las leyes y normas que están «paradas en los cajones porque el Gobierno no cuenta con los apoyos«. «A esto se añade una división en la izquierda importantísima, los grupos que están más a la izquierda del Partido Socialista, el propio Partido Socialista ya tiene importantes problemas con todo lo que está saliendo, y además con esas voces críticas que empiezan a pedir elecciones adelantadas. La situación del PP y de Vox no es mejor».

Según Valido, «el escenario para los amantes del suspense es lo más interesante. Qué pasará finalmente con esa coalición de izquierdas que ha planteado Izquierda Unida, y qué pasará con esa coalición que plantea el señor Rufián, si contarán con los apoyos necesarios, si serán capaces de ponerse de acuerdo, o si se presentarán a las elecciones por separado».

«No es el mejor momento para la izquierda ni tampoco para la derecha. Por contra, muchos ciudadanos están decidiendo apoyar a sus diputados más territoriales y a los que defienden sus intereses», valoró Valido que agregó que «la gente está sabiendo quitarse de los extremos, separarse de las posiciones partidistas de la derecha e izquierda, y pensando, más que nada, en quién defiende sus problemas y sus singularidades».