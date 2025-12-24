El sindicato ha llamado al paro a unos 80.000 trabajadores del sector en Canarias

Unos 80.000 trabajadores del Comercio de la Alimentación, Textil y Calzado están llamados este miércoles a la huelga en Canarias. CCOO convoca esta movilización de 24 horas para desbloquear la negociación de un convenio que lleva casi dos años caducado.

“Llevamos 24 meses de negociaciones, es un convenio que está estancado y se rige por el salario mínimo interprofesional y, hoy por hoy, las personas trabajadoras de este sector no pueden vivir con este salario mínimo” afirmó Francisco Javier Velasco, miembro de la Federación Servicios de CCOO Canarias.

Los trabajadores demandan mejoras salariales, una regulación de los contratos parciales, y medidas para lograr la conciliación laboral. Desde el sindicato no descartan convocar otro paro para una fecha tan señalada como el próximo 5 de enero.

CCOO inicia la huelga del sector comercial por un convenio caduco / Informativos RTVC

“Una vez están bloqueadas las negociaciones, donde las propuestas de las empresas son vergonzosas para los trabajadores y trabajadoras del comercio, no podemos seguir permitiendo que nos autodenominemos esclavos y que sigamos viviendo en una precariedad laboral constante”, aseguró Vanesa Frahija, secretaria general del CCOO Canarias a RTVC.