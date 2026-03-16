CD Colonia Moscardó vs Las Palmas Atlético | J28 Segunda Federación 25-26

CD Colonia Moscardó vs Las Palmas Atlético. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 22 de marzo. Partido correspondiente a la J28 de la Segunda Federación. Se puede seguir en directo en rtvc.es

CD Colonia Moscardó y Las Palmas Atlético se enfrentan este domingo 22 de marzo a partir de las 11:00 (hora canaria) en el Estadio Román Valero. Partido correspondiente a la jornada 28 de la Segunda Federación.

CD Colonia Moscardó vs Las Palmas Atlético | J28 Segunda Federación Grupo V

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras perder por 1-2 en casa ante el UD Sanse. El filial canario se encuentra a mitad de la tabla de clasificación del grupo V de la Segunda Federación.

Por su parte, el Colonia Moscardó se encuentra en puestos de descenso. Y es que con 27 puntos está situado en la decimoquinta posición de la clasificación.

Posiciones en la clasificación de CD Colonia Moscardó y Las Palmas Atlético

En la clasificación, Las Palmas Atlético se encuentra en 11ª posición con 34 puntos. En cambio, el CD Colonia Moscardó ocupa la decimoquinta posición. El conjunto madrileño se encuentra con 27 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre CD Colonia Moscardó y Las Palmas Atlético

Las Palmas Atlético y el UD Sanse se han enfrentado solamente una vez y ganó Las Palmas Atlético. El equipo canario en sus últimos cinco partidos ha ganado uno, empatado otro y perdido los otro tres. Por su parte, el equipo madrileño llega al encuentro tras haber ganado dos de sus últimos cinco partido, habiendo perdido otros dos y empatado el otro.

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