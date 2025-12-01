CD Lugo vs CD Tenerife | J15 Primera Federación 25-26

CD Lugo vs CD Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 7 de diciembre. Partido correspondiente a la J15 de la Primera Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

CD Lugo y CD Tenerife se este domingo 7 de diciembre a partir de las 19:30 (hora canaria) en el Estadio Ángel Carro. Partido correspondiente a la jornada 15 de la Primera Federación.

CD Lugo vs CD Tenerife | J15 Primera Federación

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras ganar por 1-0 al Arenteiro. El equipo de Álvaro Cervera va líder a 4 punto de su perseguidor más cercano, el Celta Fortuna. El equipo está firmando un inicio de campaña sobresaliente, lo que lo consolida como uno de los grandes favoritos al ascenso.

Por su parte, el Lugo se encuentra en decimotercera posición. El equipo ha ganado cuatro partidos, habiendo empatado seis y perdido otros cuatro encuentros.

Posiciones en la clasificación del CD Lugo y CD Tenerife

En la clasificación, el Tenerife es líder destacado con 31 puntos, cuatro por encima del Celta Fortuna. Por su parte, el Lugo ocupa la decimotercera posición de la tabla. El conjunto gallego se encuentra con 18 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre CD Lugo y CD Tenerife

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos uno lo ganó el Tenerife, otro el Lugo y los otros tres los empataron. El equipo canario ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. Sin embargo, el equipo lucense llega al encuentro habiendo ganado solamente uno de sus últimos cinco partidos, perdido otro y empatado los otros tres.

