CD Quintanar del Rey vs Las Palmas Atlético | J17 Segunda Federación 25-26

CD Quintanar del Rey y Las Palmas Atlético se enfrentan este domingo 4 de enero a partir de las 11:00 (hora canaria) en el Estadio Municipal de San Marcos. Partido correspondiente a la jornada 17 de la Segunda Federación.

CD Quintanar del Rey vs Las Palmas Atlético | J17 Segunda Federación Grupo V

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras ganar por 3-0 al UD Yugo Socuéllamos. El filial canario se encuentra a mitad de la tabla de clasificación del grupo V de la Segunda Federación.

Por su parte, el Quintanar del Rey se encuentra en puestos de descenso de la clasificación. Y es que con 15 puntos está situado en la decimoquinta posición de la clasificación.

Posiciones en la clasificación de CD Quintanar del Rey y Las Palmas Atlético

En la clasificación, Las Palmas Atlético se encuentra en 12ª posición con 21 puntos. En cambio, el Quintanar del Rey ocupa la decimoquinta posición. El conjunto castellanomanchego se encuentra con 15 puntos, seis puntos por debajo de Las Palmas Atlético.

Últimos enfrentamientos H2H entre CD Quintanar del Rey y Las Palmas Atlético

El CD Quintanar del Rey y Las Palmas Atlético no se han enfrentado nunca. El equipo canario en sus últimos cinco partidos, ha ganado uno, empatado otro y perdido los otros tres. Por su parte, el equipo conquense llega al encuentro tras haber ganando dos de sus últimos cinco partidos y habiendo perdido los otros tres.

