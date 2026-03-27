El CD Tenerife Femenino B se enfrentará al Villarreal CF Femenino este domingo, 29 de marzo, a las 10:00 (hora canaria) en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza

El CD Tenerife Femenino B afronta una exigente salida ante el Villarreal CF Femenino / CD Tenerife Femenino

Este fin de semana, el CD Tenerife Femenino B encara un exigente compromiso liguero lejos de la isla, visitando al Villarreal CF Femenino en un nuevo desafío para el conjunto blanquiazul en un momento decisivo del campeonato.

Mirando hacia la permanencia

El equipo dirigido por Adrián Albéniz llega a la cita tras caer por la mínima (0-1) ante el Deportivo Alavés en casa, en un encuentro igualado que se decidió por detalles. A pesar del resultado, las tinerfeñas volvieron a mostrar competitividad y capacidad para plantar cara a uno de los equipos de la zona alta.

Actualmente, el filial blanquiazul se sitúa en la zona media de la clasificación con 30 puntos, en una temporada marcada por la regularidad y el buen hacer del grupo en su estreno en la categoría. Con solo cuatro jornadas por disputarse, el objetivo pasa por seguir sumando para asegurar la permanencia cuanto antes y aspirar a escalar posiciones en la tabla en este tramo final.

Enfrente estará un Villarreal CF Femenino que ocupa la cuarta posición con 35 puntos y que se ha mostrado sólido durante el curso. El conjunto castellonense obligará a las blanquiazules a ofrecer su mejor versión para competir en un partido de mucho nivel.

Una nueva oportunidad fuera de casa

En la previa del encuentro, el técnico Adrián Albéniz destacó la importancia de recuperar sensaciones: “La semana pasada hicimos un muy buen partido, competimos ante uno de los mejores equipos de la categoría y nos hubiera gustado sumar puntos en nuestra casa, ahora tenemos una nueva oportunidad fuera de casa este domingo para certificar el objetivo de la permanencia”.

Sobre el rival, el entrenador señaló: “El Villarreal es un equipo que varía sus estructuras, con balón cambian mucho y meten muchas jugadoras por dentro, querrán desgastarnos por lo que debemos estar muy atentas y concentradas para no tener errores y poder hacerles daño con nuestras armas”.

Además, Albéniz hizo hincapié en el momento de la temporada: “Llevamos varias semanas en la misma situación clasificatoria, sin pasar apuros, pero es verdad que queremos cerrar el objetivo lo antes posible y premiar ese esfuerzo y trabajo que está realizando el equipo durante toda la temporada”.

A por los tres puntos

Por su parte, Lidia Sánchez afronta el encuentro con ambición y confianza en el trabajo semanal: “Debemos plasmar nuestra identidad como equipo este domingo, ser fuertes y competitivas sobre el campo, demostrando nuestras virtudes para así acercarnos lo máximo posible a los tres puntos que queremos lograr ante el Villarreal”.

“Es un rival muy complicado, su campo es amplio, son un equipo fuerte y rápido en la zona de ataque, pero esta semana hemos preparado a conciencia el encuentro y debemos ser competitivas fuera de nuestra casa” añadió la defensora blanquiazul.