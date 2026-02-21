El CD Tenerife Femenino B se adelantó en la primera mitad y pelearon hasta el final en un duelo exigente como local ante el CD Alba Fundación (1-1)

El CD Tenerife Femenino B compite y suma en casa ante el CD Alba Fundación / CD Tenerife Femenino

En la Ciudad Deportiva de Tenerife Javier Pérez, el CD Tenerife Femenino B firmó un trabajado empate tras adelantarse en el marcador en una gran primera parte y sostener un duelo intenso ante el CD Alba Femenino Fundación. Las tinerfeñas mostraron carácter y ambición en la vigésima jornada liguera, aunque sin encontrar el gol del triunfo. Ahora, la competición se detiene por la ventana FIFA, un parón que servirá para recargar energías y preparar el próximo compromiso liguero.

Primera parte de autoridad blanquiazul

La primera mitad arrancó con igualdad, pero pronto se pudo apreciar la personalidad y el carácter competitivo del CD Tenerife Femenino B, que supo sostener el pulso inicial ante un CD Alba Fundación con algo más de posesión pero sin claridad real en los metros decisivos. Tras un aviso visitante que se marchó por encima del larguero, las blanquiazules fueron asentándose y dando un paso al frente. El premio llegó en el minuto 24, cuando Noelia Salazar, muy atenta en la frontal, cazó un rechace y firmó un potente e inapelable disparo para inaugurar el marcador (1-0). El gol impulsó aún más a las locales, que crecieron en confianza y comenzaron a encadenar llegadas bien trenzadas y cargadas de intención, demostrando ambición y solidez. Aunque el conjunto visitante dispuso de una acción aislada en el 30’, fueron las locales quienes rozaron el segundo tanto antes del descanso, con Lara González a punto de culminar un magnífico centro de Lidia Sánchez desde la banda derecha. Tras dos minutos de añadido, el equipo se marchó a vestuarios con ventaja y dejando muy buenas sensaciones.

Segunda parte disputada

La segunda mitad comenzó con un aviso visitante apenas cuatro minutos después de la reanudación, con una ocasión clara que se marchó por encima del larguero. Fue el preludio del empate, que llegó en el 59’ tras una acción a balón parado que permitió al cuadro visitante igualar la contienda. Apenas un minuto más tarde, las visitantes pudieron culminar la remontada con un remate de cabeza en el segundo palo que se fue fuera por escasos centímetros. Lejos de venirse abajo, el filial blanquiazul mantuvo la compostura y buscó recuperar el control del juego. En el ochenta el partido se detuvo tras un lance fortuito que dejó a Meritxel Martorell tendida sobre el césped; las asistencias la atendieron y la futbolista tuvo que ser sustituida. En el tramo final, las blanquiazules intentaron reencontrarse con el acierto ofensivo ante un rival que elevó su intensidad en esta segunda parte. Ya en el tiempo añadido, las tinerfeñas se volcaron en busca del tanto de la victoria, generando una última acción al contragolpe que no encontró premio, cerrando así un encuentro competido en el que el equipo tinerfeño mostró carácter y ambición hasta el pitido final.