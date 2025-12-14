El CD Tenerife Femenino B vence al Atlético de Madrid B a domicilio

Un gol de Adriana Méndez en el tramo final permite al CD Tenerife Femenino B despedir el año con una victoria ante el Atlético de Madrid B por 0-1

El filial blanquiazul firmó este domingo un triunfo de enorme valor en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Alcalá de Henares, donde se impuso por 0-1 al Atlético de Madrid B en el que fue el último compromiso del año 2025 para las tinerfeñas en Primera Federación.

El encuentro estuvo marcado por la igualdad y la intensidad, con alternativas en ambas áreas y un alto nivel competitivo durante los noventa minutos. Las blanquiazules supieron competir con orden, solidez defensiva y paciencia para encontrar su oportunidad.

Cuando el partido parecía encaminarse al empate, apareció Adriana Méndez para decidir el choque. En el minuto 87, la atacante tinerfeña culminó una acción ofensiva para batir a la guardameta local y desatar la alegría del conjunto blanquiazul, que supo gestionar los últimos instantes con madurez y carácter.

Con esta victoria, el CD Tenerife Femenino B alcanza los 19 puntos en la clasificación y se coloca con los mismos registros que el quinto clasificado, puesto que da acceso a la zona de playoff, confirmando la excelente progresión del equipo en esta primera mitad de la temporada y acercando el objetivo de la permanencia. El triunfo permite a las tinerfeñas despedir el año con confianza y ambición, reforzando el trabajo realizado.