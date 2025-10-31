Las blanquiazules afrontan una nueva jornada con un exigente compromiso este domingo, 2 de noviembre, a las 10:30 (hora canaria) en Cáceres

El CD Tenerife Femenino B visita al Cacereño tras el parón / CD Tenerife Femenino

El CD Tenerife Femenino B afronta una nueva cita de Primera Federación, visitando este fin de semana al Cacereño Femenino en el encuentro correspondiente a la octava jornada del campeonato, que se disputará este domingo, 2 de noviembre, a las 10:30 (hora canaria) en los Campos Federativos Manuel Sánchez Delgado.

El conjunto dirigido por Adrián Albéniz quiere lograr su primer triunfo lejos de la Ciudad Deportiva y consolidar su crecimiento dentro de la categoría, acumulando buenas sensaciones tras la victoria (2-1) de la última jornada ante el Real Madrid B en casa. Las blanquiazules quieren estrenar el casillero de puntos lejos de la isla y así acercarse a los puestos altos, alejándose de la zona de peligro.

Por su parte, el Cacereño Femenino llega a la cita como un rival competitivo y con experiencia, que busca hacerse fuerte en casa y pondrá a prueba la solidez del equipo blanquiazul. El cuadro extremeño suma 4 puntos en las últimas dos jornadas como local, empatando ante el Alavés y ganando al Real Madrid B.

Declaraciones de protagonistas

El técnico tinerfeñista, Adrián Albéniz, destacó la importancia de mantener la regularidad y la mentalidad competitiva en cada jornada: “Tenemos que estar concentradas en todos los momentos del partido. Esa es la clave para poder sacar puntos fuera de casa, estamos teniendo buenas sensaciones como local, pero queremos que fuera de la Ciudad Deportiva las tengamos también”.

Sobre el rival, Albéniz destaca que “es un rival de nuestra liga. Es un equipo muy intenso y con transiciones muy rápidas en cuanto consiguen robar el balón. Debemos finalizar las acciones que tengamos, ser fuertes a balón parado y estar dentro del partido los noventa minutos”.

Desde el vestuario blanquiazul, la jugadora Amets Muniozguren, subrayó la motivación del equipo ante este nuevo reto: “El equipo ha demostrado un gran nivel entrenando esta semana, hemos podido descansar y cargar pilas durante el parón, pero ya estamos concentradas en el partido ante un rival como el Cacereño, que en su campo es difícil, pero donde queremos sacar un buen resultado.”