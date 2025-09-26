CD Tenerife Femenino vs Real Madrid Femenino | Jornada 5 Liga F

Este domingo 28 de septiembre, a las 16:30 horas, el CD Tenerife Femenino se enfrentará en el Heliodoro Rodríguez López al Real Madrid Femenino

El CD Tenerife Femenino vs Real Madrid Femenino se enfrentarán este domingo, 28 de septiembre, a las 16:30 horas (hora canaria). El partido en el Heliodoro Rodríguez López corresponde a la jornada 5 de la Liga F Moeve.

Durante el partido, se llevarán a cabo diversas acciones para acercar el fútbol femenino a todos los aficionados y generar un ambiente único en el estadio.

Como llegan ambos equipos al choque

El Cosa Adeje Tenerife va cuarto en la clasificación de la Liga F Moeve con 8 puntos tras jugar 4 partidos de los que ha ganado 2 y ha empatado en los otros 2. Por delante tiene al Barcelona, al Atlético de Madrid y a la Real Sociedad.

Se espera un gran ambiente en el Heliodoro

Más de 1.200 entradas ya se han vendido para el choque de Liga F Moeve de este domingo. Una cita que promete un ambiente de auténtica fiesta en el estadio. Este comienzo de semana pudo agotarse el papel en la grada de Tribuna Baja, lo que ha provocado la apertura de la grada alta. A esta gran respuesta de la afición se suman los más de 1.500 abonados del club, que estarán dispuestos a teñir las gradas de pasión blanquiazul.

Además, el domingo se cerrará la campaña de abonos del CD Tenerife Femenino, la última oportunidad para hacerse con el pase de temporada y disfrutar, no solo de este duelo de altura frente al conjunto blanco, también de una temporada que se presenta apasionante con un conjunto blanquiazul en alza.

Últimos resultados H2H CD Tenerife Femenino vs Real Madrid Femenino

Cita importante ante la afición blanquiazul

Sergio Batista, presidente del Costa Adeje Tenerife Egatesa, subrayó la importancia de esta cita para el club: “Poder jugar en el Heliodoro esta temporada es un sueño para nuestras jugadoras y para todo el proyecto. Afrontar un partido de esta magnitud contra el Real Madrid nos da una gran visibilidad y supone un paso más en la consolidación del fútbol femenino en Canarias. Esperamos que el estadio viva una jornada inolvidable”.

Por su parte, Aitana Hernández, CEO de Alfa3 Telecomunicaciones mostró el compromiso de la compañía con el deporte femenino: “Es un orgullo apoyar al Costa Adeje Tenerife Egatesa en este partido tan especial. Queremos que la afición viva una gran fiesta en el Heliodoro y que este sea un paso más en el crecimiento del fútbol femenino en Canarias”.

Natalia Ramos, en representación de la plantilla, recalcó: “Es un partido muy especial, estamos con muchísimas ganas de saltar al Heliodoro y sentir el apoyo de la afición como en el anterior partido. Queremos que este encuentro sirva para enganchar a más gente y demostrar todo lo que este equipo puede dar”.

Alineaciones

Minuto a minuto

Te puede interesar: