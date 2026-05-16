El Atlético Paso vivirá otra cita histórica para el club el domingo 24 de mayo, a las 12:00 horas, en el Estadio Heliodoro Rodríguez López ante la UD Añaza

El Atlético Paso disputará su primera final de la Copa Heliodoro ante la UD Añaza / Atlético Paso

El Club Deportivo Atlético Paso afronta un nuevo capítulo histórico en una temporada que ya forma parte de la memoria verdinegra. El equipo disputará por primera vez en su historia la final de la Copa Heliodoro Rodríguez López, en la que se medirá a la UD Añaza el próximo domingo 24 de mayo, a las 12:00 horas, en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. La final del torneo sénior masculino, organizado por la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife, enfrentará a dos equipos que llegan tras completar una gran temporada.

El Atlético Paso alcanzó esta cita después de imponerse al CD Laguna en semifinales por 0-1 en el Estadio Francisco Peraza, con un gol de Amis en el minuto 18. Aquel triunfo permitió al conjunto dirigido por Maxi Barrera clasificarse para una final inédita para la entidad, reforzando el valor de un curso marcado por el campeonato de liga, el ascenso a Segunda RFEF y una trayectoria competitiva de enorme regularidad.

La final ante la UD Añaza supone una oportunidad para seguir ampliando la historia reciente del club. El Atlético Paso llega al Heliodoro después de proclamarse campeón de Tercera RFEF y lograr el ascenso directo a Segunda Federación, mientras que la UD Añaza también cerró una temporada destacada como campeón de la Interinsular Preferente y con ascenso a Tercera RFEF.