El base, Brandon Jefferson, que espera «una pelea de perros» en Lleida, analiza el duelo de los amarillos de este domingo

Brandon Jefferson: «Cada partido es una final, y en Lleida nos espera una pelea de perros» / Dreamland Gran Canaria

El jugador del Dreamland Gran Canaria Brandon Jefferson reconoce que cada partido hasta el final de la Liga Endesa será «una final», con el objetivo de asegurar la permanencia, y para este domingo espera «una pelea de perros» en la pista del Hiopos Lleida.

El base estadounidense ha manifestado a los medios oficiales del club isleño que ya tienen la vista puesta en este inmediato partido, correspondiente a la antepenúltima jornada, después de «una gran victoria» el pasado jueves ante La Laguna Tenerife en el derbi canario (102-83).

«Espero una pelea de perros en Lleida, he oído que su afición es genial, hace ruido y están muy pegados a la pista, pero a los jugadores nos gustan estos ambientes. Tenemos que jugar juntos, ser inteligentes, y estar concentrados desde el principio hasta el final«, ha declarado el reciente fichaje del conjunto claretiano.

Jefferson, de 34 años, brilló ante La Laguna Tenerife con cuatro triples y un total de 13 puntos, después de dos semanas de entrenamientos con su nuevo equipo, «algo que ayuda mucho», tras debutar en el partido anterior en el Palau Blaugrana ante el Barça.

«Queremos seguir sumando victorias y debemos tomarnos en serio todos los partidos que quedan, porque son finales«, subrayó el base de Texas.