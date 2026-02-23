El CD Tenerife blinda el futuro de su joven promesa Alberto Ulloa, renovando al centrocampista sevillano hasta 2028 tras su brillante irrupción en el primer equipo

El CD Tenerife renueva a Alberto Ulloa hasta 2028 / CD Tenerife

Este lunes, el CD Tenerife ha anunciado la renovación del centrocampista Alberto Ulloa hasta el 30 de junio de 2028. Tras debutar esta temporada con el primer equipo blanquiazul en el grupo 1 de la Primera Federación de fútbol.

«Es un sueño, estoy cumpliendo la ilusión con la que llegué y estoy muy contento de poder seguir dos años más en el Tenerife, y que el club confíe en mi crecimiento», ha declarado el centrocampista andaluz a los medios oficiales de la entidad. El prometedor jugador tinerfeñista agradeció que el club «me haya dado la mano desde el principio y que confíe en mi crecimiento”.

El recorrido de Ulloa en el Tenerife

Alberto Terence Ulloa Gálvez, nacido el 30 de septiembre de 2003 en Sevilla, tiene doble nacionalidad española y chilena. Llegó a la isla el pasado verano procedente del filial del Granada con un contrato por una temporada y dos más opcionales que el club isleño ha hecho ahora efectivas.

Tras completar una notable pretemporada con el primer equipo, Ulloa se convirtió en pieza fundamental en el esquema del Tenerife B. Después de sumar los noventa minutos en las primeras ocho jornadas ligueras con el filial, debutó con el CD Tenerife en la victoria ante el Racing Club de Ferrol, anotando además el segundo gol de los blanquiazules (0-2).

En su siguiente encuentro a las órdenes de Álvaro Cervera, Ulloa volvió a ver puerta, esta vez en el estadio Heliodoro Rodríguez López frente al Celta Fortuna, firmando el tercer tanto local en la goleada final por 4-0.