CD Tenerife vs CD Lugo | J27 Primera Federación 25-26

CD Tenerife vs CD Lugo. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 7 de marzo. Partido correspondiente a la J27 de la Primera Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

CD Tenerife y CD Lugo se enfrentan este sábado 7 de marzo a partir de las 15:15 (hora canaria) en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. Partido correspondiente a la jornada 27 de la Primera Federación.

CD Tenerife vs CD Lugo | J27 Primera Federación

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras empatar 2-2 en casa ante el Real Avilés. El equipo de Álvaro Cervera es líder a 9 puntos de su perseguidor más cercano, el Celta Fortuna. El equipo está firmando un inicio de campaña sobresaliente, lo que lo consolida como uno de los grandes favoritos al ascenso.

Por su parte, el Lugo se encuentra en puestos de playoff. El equipo ha ganado diez partidos, habiendo empatado otros diez y perdido seis encuentros.

Posiciones en la clasificación de CD Tenerife y CD Lugo

En la clasificación, el Tenerife es líder destacado con 58 puntos, nueve por encima del Celta Fortuna. Por su parte, el CD Lugo ocupa la cuarta posición de la tabla. El conjunto gallego se encuentra con 40 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre CD Tenerife y CD Lugo

En las últimas cinco ocasiones que se han enfrentado el CD Tenerife y el CD Lugo, uno lo ganó el Tenerife y los otros cuatro acabaron en empate. El equipo canario ha ganado dos de sus últimos cinco partidos pero ha empatado otros dos y perdido el otro.

Por su parte, el equipo lucense llega al encuentro igual que el Tenerife. Habiendo ganado dos de sus últimos cinco partidos, habiendo empatado los otros y perdido el otro.

Te puede interesar: