El programa de la Radio Canaria realiza un balance de la participación de las islas en la cita gastronómica

El programa contará con invitados para hablar de los vinos canarios presentados en el evento y del prometedor cultivo de cacao en Tenerife

El programa ‘Cebollas Verdes‘ de la Radio Canaria invita a la audiencia a un sabroso balance de la participación isleña en la 27ª edición de San Sebastián Gastronomika. Este sábado 11 de octubre a las 13:30 horas, el espacio radiofónico destacará la presencia de los Cabildos de Gran Canaria y Tenerife, junto al Ayuntamiento de La Oliva, en este prestigioso escaparate gastronómico internacional.

La primera parada del programa se centrará en el sector vinícola en compañía de Alba Bernal. La sumiller y divulgadora grancanaria, participará en el programa para dar a conocer los vinos de la Bodega Bien de Altura que fueron presentados en el congreso. Bernal, reconocida por su labor, compartirá sus impresiones sobre la respuesta del público y la prensa especializada ante la calidad de los caldos canarios.

Cacao tinerfeño

La innovación y la investigación agroalimentaria serán protagonistas en el segundo tramo del programa. ‘Cebollas Verdes’ pondrá el foco en el novedoso y prometedor cultivo del cacao en Tenerife. Para desentrañar esta investigación y su potencial transformación, el programa contará con dos voces expertas. Ellos son Romén Carrillo, investigador del CSIC, y el maestro pastelero y chocolatero Alfredo Marrero, de El Relieve en Los Realejos, quienes abordarán el camino hacia un futuro chocolate kilómetro cero en el Archipiélago.