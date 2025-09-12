‘Cebollas Verdes’ degusta la alta cocina de los hoteles canarios

Entrevista al chef ejecutivo del nuevo Gran Hotel Taoro de Puerto de la Cruz, establecimiento histórico que abre sus puertas tras una gran reforma

Conversa con el chef Germán Ortega y comparte con la audiencia un nuevo menú del restaurante Casa Romántica

El Gran Hotel Tagoror en el Puerto de la Cruz (Tenerife) abrirá muy pronto sus puertas con una fuerte apuesta gastronómica.

El programa gastronómico de la Radio Canaria, ‘Cebollas Verdes’, regresa a las ondas este sábado 13 de septiembre a las 13:30 horas, con una nueva entrega dedicada a la alta cocina que florece en la hotelería canaria. En este episodio, el espacio que conduce la periodista Elena Barrios pondrá el foco en una de las aperturas más esperadas del sector: la del icónico Gran Hotel Taoro de Puerto de la Cruz (Tenerife).

En esta entrega, la presentadora Elena Barrios charlará con Rafael Cárdenas, chef ejecutivo del Gran Hotel Taoro. La entrevista se centrará en la inminente inauguración de este histórico hotel, considerado el primer gran hotel de lujo de España, inaugurado en 1890, prevista para el 15 de septiembre tras años de remodelación. La conversación abordará su ambiciosa propuesta culinaria, que aspira a convertirse en un referente gastronómico en Canarias y España.

Contará con cinco espacios diferenciados de la mano de chefs de prestigio como Ricardo Sanz, galardonado con una estrella Michelin y pionero de la cocina japonesa-mediterránea, y Erlantz Gorostiza, chef con dos estrellas Michelin en MB en Abama. Sanz abrirá OKA, donde fusionará la técnica japonesa con el producto local. Y por su parte, Gorostiza se pondrá al frente de un restaurante exclusivo con barra para 19 comensales, y de AMALUR, un bistró gourmet inspirado en los cuatro elementos: aire, fuego, tierra y mar.

Ricardo Sanz, chef experto en comida nipona, abrirá OKA en el hotel tinerfeño. Erlantz Gorostiza, otro de los nuevos chefs del Gran Hotel Tagoror.

‘Encuentros con Estrella’

Pero esta no será la única cita con las estrellas de la cocina canaria. El programa entrevista también al chef con una estrella Michelin y dos Soles Repsol Germán Ortega, del restaurante La Aquarela (Gran Canaria). ‘Cebollas Verdes’ conversará con él sobre el próximo evento ‘Encuentros con Estrella’, que coorganizan el Palacio Ico y Saborea Lanzarote el sábado 27 de septiembre. Ortega detallará el menú especial que ha diseñado para la ocasión, incluyendo aperitivos tan emblemáticos como el cono de aguacate y atún, y platos como el medregal con sardina ahumada.

Menú-tributo a Leonor de Armas

Para cerrar esta entrega, ‘Cebollas Verdes’ ofrecerá a sus oyentes una deliciosa novedad desde Agaete. El programa ha hablado con el chef Aridani Alonso, del restaurante Casa Romántica, que ha estrenado un nuevo menú dedicado a la figura de Leonor de Armas, la esposa del poeta modernista Tomás Morales. No es la primera vez que este restaurante dedica su oferta culinaria a figuras ilustres de Gran Canaria y en esta ocasión lo hace con 18 pases entre entrantes, platos principales y postres. En este episodio, el chef Alonso compartirá con los oyentes una receta de este singular menú.