‘Cebollas Verdes’ ofrece este sábado 14 de febrero a las 13:00 horas un especial de caldos reponedores

El programa gastronómico de La Radio Canaria rescata recetas tradicionales de carnaval y viaja a La Gomera para hablar del caviar gomero

‘Cebollas Verdes‘ nos trae este sábado 14 de febrero a las 13:00 horas un programa a base de caldos reponedores. El magazine gastronómico de La Radio Canaria rescata las recetas de toda la vida en pleno carnaval y, como avanza su directora y conductora, Elena Barrios, ofrecerá «sobre todo caldos de esos que van pasando de generación en generación con el sobrenombre de caldito ‘para sentar las madres’. Es lo que mejor sienta en estas fechas de carnestolendas».

Elena Barrios, directora y conductora del programa ‘Cebollas Verdes’ en La Radio Canaria.

Para este especial, el programa contará con la colaboración del chef Ángel Machín, que además de preparar estos caldos compartirá otras propuestas pensadas «para darnos energía y poder continuar disfrutando de las carnestolendas», apostilla Barrios.

Receta de huevas de caballa, conocido como ‘caviar gomero’

Caviar gomero

Para quienes viven el carnaval con menos intensidad, ‘Cebollas Verdes’ propone también un viaje gastronómico hasta La Gomera con el objetivo de recuperar una receta casi perdida de las antiguas conserveras de la isla: el caviar gomero.

Fabián Mora, chef del Restaurante Caprichos de La Gomera.

Se trata de una elaboración a base de huevas de caballas, sal y aceite que el chef Fabián Mora, del restaurante Caprichos de La Gomera, ha elevado a categoría de majar de culto, reivindicando así un producto ligado a la memoria gastronómica del Archipiélago.