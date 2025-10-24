‘Cebollas Verdes’ se adentra en el movimiento Slow Food

El programa aborda el auge de la filosofía culinaria lenta y entrevista a los impulsores de esta iniciativa en el Archipiélago

El slow food significa comer con consciencia, valorando la calidad, la procedencia de las materias primas y el modo de cocinarlas.

El programa gastronómico ‘Cebollas Verdes’, presentado por Elena Barrios en la Radio Canaria, dedicará su próxima entrega, este sábado 25 de octubre a las 13:30 horas, a analizar el movimiento Slow Food. Esta filosofía, nacida en Italia en los años 80 como respuesta a la comida rápida, busca revalorizar la cultura alimentaria local y la producción sostenible.

El foco de la emisión estará puesto en la llegada y desarrollo de esta iniciativa en el Archipiélago gracias a la plataforma ‘Canbio’. Esta nueva red, impulsada por un grupo de profesionales, une a productores, cocineros e investigadores con el objetivo de garantizar el acceso a alimentos «buenos, limpios y justos» para toda la sociedad canaria.

Para conocer los detalles de su nacimiento y cómo formar parte de ella, ‘Cebollas Verdes’ contará con la presencia de Jéssica García, del reconocido guachinche Casa Ramón en La Orotava, y el antropólogo Eduardo Díez. Ambos explicarán el impacto y los objetivos de esta red que defiende la biodiversidad y el consumo consciente.

Además, el programa continuará explorando la actualidad gastronómica con Toño Armas, con quien se conocerán los pormenores de la segunda edición de The Wine Gallery, evento organizado por El Gusto por el vino que se celebrará este lunes en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas.

Para finalizar, ‘Cebollas Verdes’ pasará a la acción culinaria con el chef Aday Estébanez, quien, desde su restaurante Flamboyán en el Puerto de la Cruz, pondrá el broche de oro al programa con sus propuestas gastronómicas.