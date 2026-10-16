El CD Tenerife vuelve a jugar un lunes cerrando la jornada 10. El 19 de octubre en Balaídos busca la victoria tras empatar en casa con el Girona

El CD Tenerife visita al Celta Fortuna el lunes 19 de octubre, a las 19:30 (hora canaria), en el Estadio ABANCA Balaídos. El Celta Fortuna – CD Tenerife cierra la jornada 10 de LaLiga Hypermotion. Los blanquiazules buscan volver a ganar tras sus cuatro últimos partidos sin victoria.

El Tenerife llega a Vigo con la intención de recuperar el pulso. En la jornada 9 empató 1-1 en el Heliodoro Rodríguez López con el Girona. Asprilla adelantó a los visitantes en el minuto 4 y Enric Gallego empató en el 25, con un remate tras un centro de Nacho Gil.

Gallego, de 40 años, lidera la tabla de goleadores con seis tantos hasta la jornada 9. Antes, en la jornada 8, el Tenerife cayó 3-2 en Córdoba. Empató dos veces, con goles de Gomis (min. 17) y Ranos (min. 68). El centrocampista Juanjo Sánchez fue expulsado en el minuto 87 y cumplió sanción ante el Girona.

Cómo llega el Tenerife a Balaídos

El CD Tenerife llega a Vigo con 12 puntos tras nueve jornadas, fruto de tres victorias, tres empates y tres derrotas. Ha marcado 11 goles y ha encajado 13. Empezó el curso ganando 1-3 en Éibar y 1-0 al Almería en casa, pero desde entonces solo ha ganado un partido: el 2-0 al Leganés de la jornada 5. En sus últimos cuatro encuentros no ha ganado: perdió 0-5 en Castellón, empató 1-1 con el Cádiz, cayó 3-2 en Córdoba y empató 1-1 con el Girona el lunes 12.

Fuera de casa, el equipo ha ganado un partido, ha empatado otro y ha perdido dos. En esos cuatro viajes ha marcado cuatro goles y ha recibido once. En Balaídos buscará mejorar ese balance, con Enric Gallego como referencia ofensiva.

El Celta Fortuna, local en el partido, suma 11 puntos con tres victorias, dos empates y cuatro derrotas, y 14 goles a favor y 15 en contra. Llega tras ganar 4-1 a la Real Sociedad B el sábado 10, después de perder 2-3 en la pista del Sporting. En casa, el filial celeste ha ganado dos partidos, ha empatado uno y ha perdido dos.

Últimos enfrentamientos H2H entre el Celta Fortuna y el CD Tenerife

Los dos equipos se enfrentaron dos veces la temporada pasada en Primera Federación, y el CD Tenerife no perdió ninguna. El 15 de noviembre de 2025, en el Heliodoro Rodríguez López, ganó 4-0 en la jornada 12. Enric Gallego marcó el primer gol a los 46 segundos. Después anotaron De Miguel (min. 44), Ulloa (min. 91) y Balde Jr. (min. 97). El Celta Fortuna acabó con diez por la expulsión de Burcio, y Nacho Gil falló un penalti en el minuto 55.

El segundo duelo fue el viernes 13 de marzo de 2026, en Balaídos, y acabó 1-1 en la jornada 28. Anxo adelantó al Celta Fortuna en el minuto 48 con un disparo desde fuera del área, y De Miguel empató para el Tenerife en el tiempo de descuento.

En total, el Tenerife suma una victoria y un empate, con cinco goles a favor y uno en contra. Aquellos partidos fueron en otra categoría, así que este lunes será el primer duelo entre ambos en LaLiga Hypermotion.

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