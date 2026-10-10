Los blanquiazules del CD Tenerife reciben al quinto clasificado de LaLiga Hypermotion el lunes festivo a las 20:00 horas, en directo por las plataformas de RTVC: Canarias Play, Televisión Canaria y rtvc.es

La previa del CD Tenerife – Girona arranca con una cita especial en el Heliodoro Rodríguez López. Este lunes 12 de octubre, festivo, a las 20:00 horas (hora canaria), los blanquiazules reciben al conjunto catalán en la jornada 9 de LaLiga Hypermotion.

El partido cierra la jornada y se podrá ver en directo por RTVC a través de Canarias Play, Televisión Canaria y en rtvc.es. En la península se juega a las 21:00. Todos los detalles de la emisión están en nuestro dónde ver el CD Tenerife – Girona. La Radio Canaria también incluye el duelo en su despliegue deportivo del fin de semana, dentro de Todo Goles Radio.

Así llegan Tenerife y Girona a la jornada 9

El Tenerife es 13.º con 11 puntos tras ocho jornadas y el Girona es 5.º con 14. Una victoria local igualaría a ambos a 14 puntos. Un triunfo visitante dejaría a los gerundenses seis puntos por encima. Un duelo que tiene mucho de revancha entre los aficionados blanquiazules porque con el Girona el equipo blanquiazul se quedó a las puertas del ascenso a Primera División en 2022.

Los de Álvaro Cervera suman una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimas cinco jornadas. Llevan tres semanas sin ganar y cayeron 3-2 en su último partido, ante el Córdoba.

En ese encuentro fue expulsado Juanjo Sánchez, que será baja por sanción ante el Girona. Cervera tendrá que decidir cómo cubre esa ausencia en el centro del campo.

El equipo de Quique Álvarez acumula tres jornadas sin perder, con dos victorias y un empate. El último fue un 0-0 ante el Mallorca en Montilivi, un duelo entre dos candidatos al ascenso.

Últimos enfrentamientos H2H entre CD Tenerife y Girona

El último precedente es la final del playoff de ascenso de 2022. El Girona ganó 1-3 en el Heliodoro tras el 0-0 de la ida y logró el ascenso a Primera. Carlos Ruiz marcó el gol tinerfeño.

Las bajas y los onces probables se conocerán en las horas previas, cuando ambos clubes hagan pública la convocatoria. El Tenerife buscará recuperar la victoria ante su afición.

Alineaciones de ambos equipos

Minuto a minuto en directo entre el Tenerife y el Girona

Estadísticas en vivo entre el CD Tenerife y el Girona FC

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