Cerrada por cuarta vez Playa Jardín por bacterias fecales

La playa de Puerto de la Cruz Playa Jardín ya se ha cerrada al baño en cuatro ocasiones en lo que va de año por la misma causa: bacterias fecales en el agua

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha procedido este miércoles a cerrar al baño Playa Jardín por altos índices de bacterias fecales en el agua en el cuarto episodio de este tipo en lo que va de año.

Playa Grande de Playa Jardín, en Puerto de la Cruz, cerrada al baño. Ayuntamiento de Puerto de la Cruz

En un bando firmado por el alcalde, Leopoldo Afonso, se informa del nuevo oficio que ha recibido de la Dirección General del área de Salud de Tenerife en el que ordena la prohibición temporal del baño en la zona de Playa Grande centro.

En consecuencia, se ha procedido a cerrar la playa y a señalizar la zona afectada con «información suficiente y visible a los usuarios sobre la existencia de la incidencia microbiológica y los motivos que han determinado la adopción de la medida».

Desde el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz se informa en redes sociales de que están trabajando para realizar las comprobaciones necesarias para solucionar la situación y garantizar la seguridad de los usuarios de la playa.

Asimismo, expresa su «agradecimiento por la colaboración de vecinos, vecinas y visitantes», a expensas de actualizar la situación en cuanto disponga de nueva información.

Playa Jardín permaneció clausurada durante casi un año, entre 2024 y 2025, por el mismo motivo.