Telde cierra la playa de Melenara por altos niveles de enterococos intestinales superiores a los permitidos

La playa de Melenara permanecerá cerrada al baño durante los próximos días y se prevé la realización de nuevos análisis el martes 3 de noviembre

El Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria) ha decretado este viernes el cierre temporal al baño de la playa de Melenara, tras detectarse niveles de enterococos intestinales superiores a los permitidos en el agua, según ha informado el Consistorio.

Playa de Melenara. Imagen archivo RTVC.

La medida se adopta después de que la Dirección del Área de Salud de Gran Canaria, dependiente del Servicio Canario de la Salud, recomendara prohibir el baño de forma preventiva tras analizar muestras recogidas el pasado miércoles en las zonas norte y sur de la playa.

Laboratorio de Salud Pública

Los análisis del Laboratorio de Salud Pública detectaron una concentración elevada de enterococos intestinales en la zona norte de Melenara, unas bacterias utilizadas como indicadores de la calidad sanitaria de las aguas de baño y cuya presencia puede alertar de una posible contaminación microbiológica, ha indicado.

El Ayuntamiento ha afirmado que, por el momento, se desconoce qué ha provocado esta alteración puntual de los parámetros de calidad del agua en Melenara, al indicar que entre las circunstancias pondrían encontrarse las temperaturas del agua del mar registradas durante las últimas semanas, superiores a las habituales para esta época del año, o la elevada afluencia de bañistas.

Tampoco ha descartado la posibilidad de que exista algún factor de origen terrestre o que la alteración proceda de elementos arrastrados por las corrientes marinas desde zonas de alta mar.

Información disponible

«La detección de estos microorganismos no permite identificar por sí sola el origen de la incidencia, pero sí constituye un motivo suficiente para adoptar medidas preventivas mientras se realizan nuevas comprobaciones«, ha señalado el consistorio.

Igualmente, ha afirmado que, según la información disponible hasta el momento, no se han encontrado resultados iguales o similares en el resto de las playas analizadas, por lo que la situación se circunscribe a Melenara.

La playa permanecerá cerrada al baño durante los próximos días y se prevé la realización de nuevos análisis el martes 3 de noviembre para comprobar la evolución de los parámetros microbiológicos.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña ha subrayado que la decisión se adopta exclusivamente por razones de prevención y protección de la salud pública. «Lo primero es la seguridad de las personas», ha dicho.

El Ayuntamiento ha confirmado que la empresa mixta Aguas de Telde ya ha iniciado las labores de investigación para esclarecer el origen de esta incidencia con inspecciones en las redes de saneamiento para detectar posibles anomalías o descartar que este episodio esté relacionado con estas infraestructuras.