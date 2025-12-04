Melenara, Salinetas, Aguadulce, Tufia y Ojos de Garza, en Telde, siguen cerradas al baño por contaminación marina

RTVC.

Las playas de Melenara, Salinetas, Aguadulce, Tufia y Ojos de Garza continúan cerradas al baño un mes después de que se activara el plan de alerta por contaminación marina, originado por la muerte de miles de peces en la piscifactoría ubicada junto a Melenara y Salinetas.

Cinco playas de Telde cumplen un mes cerradas al baño por contaminación

Pese a las tareas de limpieza y control que se han llevado a cabo durante las últimas semanas, los análisis realizados mantienen los niveles fuera de los parámetros adecuados para permitir la reapertura de las zonas de baño.

El Ayuntamiento de Telde ha solicitado al Gobierno de Canarias que refuerce el dispositivo de limpieza en el mar. Todo ello con el objetivo de acelerar la recuperación del entorno y volver a la normalidad cuanto antes.

Comercio local

Mientras tanto, la situación comienza a afectar de forma notable a la economía local. Comerciantes de Melenara afirman que las pérdidas alcanzan hasta el 50 % debido a la ausencia de bañistas y a la caída del turismo en la zona. Algunos empresarios aseguran que el cierre prolongado se está convirtiendo en un golpe muy duro.

Obras en Melenara

Las terrazas de la Avenida de Melenara se verán afectadas a partir del 13 de enero, fecha en la que comenzarán las obras de acondicionamiento de la zona. El Ayuntamiento de Telde confía en que la reforma, prevista para ocho meses, esté finalizada de cara al verano, de modo que la actividad de restauración pueda retomarse con normalidad.