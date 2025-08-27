ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Cerradas al baño varias playas por el oleaje

RTVC
RTVC

Cerradas al baño Bajamar y Punta del Hidalgo en Tenerife y también la playa de Ajuy en Fuerteventura por el oleaje

En pleno agosto ha hecho falta sacar el paraguas en algunos puntos del archipiélago, aunque solo se han registrado precipitaciones débiles. A esto se suma también el oleaje, que ha obligado en islas como Tenerife a cerrar algunas zonas de baño. Son las piscinas de Bajamar y Punta del Hidalgo. Ante esta declaración de Prealerta por Fenómenos Costeros, el Ayuntamiento de Pájara, en Fuerteventura también ha procedido al cierre de las Cuevas de Ajuy.

Cierre de la playa de Ajuy por el oleaje
Cerradas al baño varias playas, entre otras, la playa de Cuevas de Ajuy, por el oleaje

 
La playa majorera ya es conocida por su su peligrosidad. Aún así, recibe a diario millas de turistas atraídos por su belleza natural y en más de una ocasión varios visitantes han caído al mar teniendo que ser rescatados por los servicios de emergencias.

RTVC

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Revisión de redes sociales y controles vecinales para obtener la ciudadanía en EEUU

Dinero y viajes por recetar productos concretos en el Servicio Canario de Salud en Tenerife

Más de 22,6 millones para instrucción y adiestramiento de la UME

115 millones de euros invertidos en dos años en obras en Las Palmas de Gran Canaria

Muere Manuel de la Calva, del Dúo Dinámico, a los 88 años

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025