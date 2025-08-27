Cerradas al baño varias playas por el oleaje

Cerradas al baño Bajamar y Punta del Hidalgo en Tenerife y también la playa de Ajuy en Fuerteventura por el oleaje

En pleno agosto ha hecho falta sacar el paraguas en algunos puntos del archipiélago, aunque solo se han registrado precipitaciones débiles. A esto se suma también el oleaje, que ha obligado en islas como Tenerife a cerrar algunas zonas de baño. Son las piscinas de Bajamar y Punta del Hidalgo. Ante esta declaración de Prealerta por Fenómenos Costeros, el Ayuntamiento de Pájara, en Fuerteventura también ha procedido al cierre de las Cuevas de Ajuy.

La playa majorera ya es conocida por su su peligrosidad. Aún así, recibe a diario millas de turistas atraídos por su belleza natural y en más de una ocasión varios visitantes han caído al mar teniendo que ser rescatados por los servicios de emergencias.