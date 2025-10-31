ES NOTICIA

Cerrado al baño el litoral de Valleseco, Tenerife, por un vertido aún por determinar

RTVC / Europa PRESS
El litoral cerrado al baño se encuentra concretamente en la zona de El Bloque y la playa de Acapulco

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha procedido este viernes al cierre del litoral de Valleseco -concretamente los charcos, la zona de El Bloque y la playa de Acapulco- tras detectarse un vertido de origen aún por determinar.

Cerrado al baño el litoral de Valleseco, Tenerife, por un vertido. Foto Puerto de Tenerife.
El aviso lo dieron los agentes de la policía portuaria y aunque en este tramo de la costa capitalina se prohíbe el baño -hay bandera roja– no se restringe el acceso.

