El litoral cerrado al baño se encuentra concretamente en la zona de El Bloque y la playa de Acapulco
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha procedido este viernes al cierre del litoral de Valleseco -concretamente los charcos, la zona de El Bloque y la playa de Acapulco- tras detectarse un vertido de origen aún por determinar.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha procedido este viernes al cierre del litoral de Valleseco -concretamente los charcos, la zona de El Bloque y la playa de Acapulco– tras detectarse un vertido de origen aún por determinar.
El aviso lo dieron los agentes de la policía portuaria y aunque en este tramo de la costa capitalina se prohíbe el baño -hay bandera roja– no se restringe el acceso.