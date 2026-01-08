El club tinerfeño lidera en solitario el grupo 1 de la Primera RFEF

El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, teme que el partido de este viernes en casa ante el CF Talavera de la Reina se les pueda «atascar», por las circunstancias que rodean a este último encuentro de la primera vuelta en el grupo 1 de la Primera Federación de fútbol.

Cervera teme que el partido frente al Talavera pueda «atascarse». Imagen del CD Tenerife

El hecho de ser líder en solitario, con 41 puntos; venir de una victoria complicada ante Osasuna Promesas (0-2); que el partido se dispute en viernes, una fecha no habitual; y las condiciones meteorológicas adversas de los últimos días en la isla motivan el recelo del técnico tinerfeño ante este choque.

Nuevo modelo de juego

Cervera explicó en rueda de prensa que el rival cambió hace poco de entrenador, lleva tres victorias seguidas y basa mucho su juego en «un delantero muy grande», a partir del cual generan segundas jugadas, «con mucho balón dividido en el que no somos los mejores de la categoría«, por lo que propondrá mantenerlo «alejado de nuestra portería».

Por otra parte, en cuanto al mercado de fichajes, el técnico insistió en que el club busca tres jugadores -uno de ellos, un defensa central-, y que ya hay nombres encima de la mesa, «unos los conocemos y de otros no tenemos ni idea», sobre los que están debatiendo de forma interna.

En cualquier caso, Cervera matizó que no quieren traer tres jugadores «para ser titulares», sino para complementar a los que ya tienen en esas posiciones.

Un futuro prometedor

La llegada de nuevos futbolistas provocará salidas, y en ese sentido, preguntado por Cris Montes, reconoció que no termina de encajar en sus planes porque no le gusta jugar con dos extremos a pierna cambiada, y ya lo hace con Nacho Gil en la banda izquierda, un jugador básico en sus esquemas, protagonista en todas las acciones a balón parado, además de aportar goles y asistencias.

También Montes dejó en el aire la continuidad del defensa vasco Ander Zoilo, tras dar a entender que es un lateral izquierdo que llega mucho en ataque, pero sus prestaciones defensivas no son las adecuadas, y su prioridad, como entrenador, es que al equipo «no le creen peligro».

Cervera valora no solo la buena trayectoria deportiva del equipo blanquiazul, sino el trabajo que está haciendo la entidad.

«Veo que se están haciendo muchas cosas para hacer este club lo más grande posible, y en el futuro pueden pasar cosas bonitas; los jugadores quieren estar aquí para vivirlo, y ojalá pueda estar yo también», ha apuntado.