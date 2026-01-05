CF Fuenlabrada vs CD Tenerife B | J18 Segunda Federación 25-26

CF Fuenlabrada vs CD Tenerife B. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 11 de enero. Partido correspondiente a la J18 de la Segunda Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

CF Fuenlabrada y CD Tenerife B se enfrentan este domingo 11 de enero a partir de las 11:00 (hora canaria) en el Estadio Fernando Torres. Partido correspondiente a la jornada 18 de la Segunda Federación.

CF Fuenlabrada vs CD Tenerife B | J18 Segunda Federación Grupo V

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto tinerfeño llega al duelo tras perder por 1-2 contra el Getafe B. El filial canario se encuentra a mitad de la tabla de clasificación del grupo V de la Segunda Federación.

Por su parte, el CF Fuenlabrada se encuentra una posición por debajo del CD Tenerife B. Y es que con 22 puntos está situado en la duodécima posición de la clasificación.

Posiciones en la clasificación de CF Fuenlabrada y CD Tenerife B

En la clasificación, el Tenerife B se encuentra en 11ª posición con 23 puntos. En cambio, el Fuenlabrada ocupa la decimosegunda posición. El conjunto madrileño con 22 puntos se encuentra a tan solo 1 punto menos que el equipo blanquiazul.

Últimos enfrentamientos H2H entre CF Fuenlabrada y CD Tenerife B

El CF Fuenlabrada y CD Tenerife B se han enfrentado solamente 1 vez y ganó el Fuenlabrada. El equipo canario en sus últimos cinco partidos, ha ganado uno de ellos, habiendo empatado otro y perdido los otros tres. Por su parte, el equipo madrileño llega habiendo empatado los dos últimos partidos.

