CF Intercity vs Las Palmas Atlético | J4 Grupo 5 Segunda Federación

Las Palmas Atlético vs CF Intercity se enfrentan el próximo domingo 28 de septiembre a las 11:00 horas

Las Palmas Altético llega al Estadio Antonio Solana con la esperanza de ganar su primer partido fuera de casa. El equipo de Raúl Martín tendrá una oportunidad de sumar dos puntos e ir escalando puestos en la clasificación.

El pasado triunfo ante el CF Rayo Majadahonda les lleva a ser más optimistas en el campo. El gol de Sergio Rivarés les hizo ganar su primer partido de la temporada.

Cómo llegan ambos equipos al encuentro

Desde que comenzó la temporada los de Raúl Martín han perdido dos partidos de los tres disputados. El primero contra el Tenerife B, y el segundo contra la cantera del Madrid.

A la cuarta jornada del grupo 5 de Segunda Federación, el Intercity llega en buen estado de forma. Los de Javi Moreno han empatado dos de los partidos disputados. En su campo tendrán más confianza en el juego y contarán con el apoyo de la afición.

El ex delantero internacional se estrena esta temporada con el equipo con el objetivo de sacarlo del descenso. El nuevo entrenador cuenta con experiencia en otros equipos como el Badalona o el Alcorcón B.

Últimos enfrentamientos H2H entre el Intercity y Las Palmas Atlético

El 7 de septiembre Las Palmas Atlético comenzó la temporada perdiendo con el Tenerife B por 0-1, tras un gol de Giovanni en el primer tiempo. Durante el partido tuvieron varias oportunidades de igualar el marcador tras las jugadas de Kirian Ramírez e Iván Medina.

En el segundo encuentro de la temporada perdieron contra el Madrid CF por 2-0. El único triunfo ha sido contra el R. Majadahonda por 1-O.

Alineaciones

Minuto a Minuto Intercity vs Las Palmas Atlético