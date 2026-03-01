La persecución comenzó cuando una patrulla policial detectó que el vehículo circulaba a alta velocidad y en sentido contrario por varias calles del entorno de La Verdellada, en La Laguna

Chocan contra un vehículo y una casa cuando huían en un coche robado por La Laguna.

Agentes de la Policía Local de La Laguna interceptaron esta madrugada un vehículo robado con tres personas en su interior En huida a toda velocidad acabó chocando contra un coche estacionado, que a su vez provocó desperfectos en una vivienda y en otro vehículo cercano.

Durante la persecución, el conductor realizó maniobras de frenado para provocar el impacto con el vehículo policial. Acabó perdiendo el control en el cruce de las calles La Fajana y El Drago.

En ese momento, sin posibilidad de retomar la marcha, los tres ocupantes del coche huyeron a pie. Dos de ellos fueron detenidos y precisaron asistencia médica, igual que los agentes por pequeñas contusiones causadas por el impacto.

Olvidó el móvil en el coche con sus datos

El tercer individuo escapó por un barranco próximo pero se olvidó su dispositivo móvil en el interior del vehículo, con sus datos e información personal. La Policía está procediendo a su identificación y localización.

Estos, al descubrir la presencia de los agentes, regresaron al interior del vehículo y emprendieron la huida a gran velocidad por las calles del entorno hasta que fueron neutralizados.

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de La Laguna, Badel Albelo, ha trasladado su felicitación a los agentes intervinientes «por la profesionalidad demostrada durante la actuación. Y por su serenidad y sentido del deber durante una intervención de esta complejidad y riesgo».