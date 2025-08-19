El varón presentaba lesiones de gravedad y falleció de camino al complejo hospitalario

Fallece un ciclista tras un accidente en Tenerife. Imagen de Archivo

Un ciclista de 50 años ha fallecido tras sufrir un accidente con un vehículo en Tenerife.

Los hechos tuvieron lugar este martes a las 18:36 horas en la carretera del Amparo, en el municipio de Icod de Los Vinos.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se comunicaba que un ciclista precisaba asistencia sanitaria tras la colisión con un turismo.

Parada cardiorrespiratoria

Así, el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. Una vez en el lugar, el personal del SUC valoró al afectado, que presentaba lesiones de gravedad, y procedió con su traslado al Hospital del Norte.

Sin embargo durante el trayecto, el afectado entró en parada cardiorrespiratoria, pero a pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas practicadas por el personal de la ambulancia, el afectado falleció al llegar al centro hospitalario.

La Policía Local reguló el tráfico en la vía y la Guardia Civil se encargó de las diligencias judiciales correspondientes.