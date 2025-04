Ciencia y tecnología acaparan la creación de empleo en España

España sube en el ranking de la ciencia y la innovación con la creación de uno de cada cinco puestos de trabajo

España está está entre el puesto 10 y 11 del ranking de producción científica. Freepik.

España va escalando puestos en el ranking mundial de la ciencia y la innovación con la creación de uno de cada cinco puestos de trabajo. Uno de los datos revelados por el el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, en el foro que se está celebrando en Gran Canaria.

Organizado por el diario La Provincia, ha hablado del nivel que tiene este país y asegurando que «la ciencia debe ser el motor de la prosperidad compartida».

En el marco de la jornada sobre «transferencia de conocimiento y la innovación como factor de competitividad en España’, ha comentado, «la ciencia que se produce es global, pero la innovación es local».

Cigudosa ha subrayado «el 40 % de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se han invertido en I+D+i, una decisión política para cambiar el país que nos hemos encontrado. Debemos ser desarrolladores de tecnologías, ya que España está entre el puesto diez u once del ranking de producción científica de calidad«.

Inversión en Canarias

El secretario de Estado de Ciencia ha ensalzado el trabajo de su departamento desde 2018, año desde el que «se ha duplicado el presupuesto» del Ministerio y ha consolidado que en 2023 se invirtieran 22.300 millones de euros en I+D+i».

En Canarias, han invertido desde 2018, 405 millones de euros en proyectos, instalaciones y convocatorias.

Por otro lado, se han creado 188 nuevos profesores ayudante doctor a través del Programa María Goyri de Incorporación de Talento Docente e Investigador a las Universidades Públicas Españolas.

Innterconecta STEP

Este año se pondrá en marcha el proyecto, ‘Innterconecta STEP’, soluciona desafíos en las Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP) además del compromiso de gestar un Plan Complementario de Transferencia del Conocimiento.

Por otro lado, se han creado 188 nuevos profesores ayudante doctor a través del Programa María Goyri de Incorporación de Talento Docente e Investigador a las Universidades Públicas Españolas.

«Tenemos la herramienta para convertir a España en un país más competitivo, verde, justo, resiliente, y eso se consigue del esfuerzo colectivo», ha señalado sobre el CDTI, que también asesora a empresas y particulares sobre posibilidades de inversión en ciencia e innovación.

En este sentido, ha señalado «España no puede quedarse atrás. Innovar no es una opción, es un compromiso y una urgencia. Sin tecnología no hay soberanía».