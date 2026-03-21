Cientos de personas se manifiestan por la paz en Las Palmas de Gran Canaria

La iniciativa ‘Contra la guerra’ se ha llevado a cabo gracias a la firma de un manifiesto por más de 1.000 personas

Más de 1.000 personas en Canarias han firmado un manifiesto en contra de la guerra y a favor de la paz entre los pueblos. Esta iniciativa ha conllevado también una manifestación desde la plaza Saulo Torón, en Las Palmas de Gran Canaria, hasta la Base Naval.

Los manifestantes denuncian las políticas llevadas a cabo por Trump y Netanyahu y se oponen al conflicto en Gaza, Oriente Medio, el bloqueo a Cuba o la injerencia en Venezuela. Tras completarse todas las firmas necesarias, estas se enviarán al Gobierno de Canarias.

“Queremos reclamar el territorio canario como un territorio neutral, con su estatuto de neutralidad y no queremos que nos ataquen por ser una posición en logística ni tampoco queremos que sea una plataforma para atacar a otros países, entre ellos, el continente africano”, aseguró Javier Marrero, portavoz de la convocatoria ‘Contra la guerra’.