Cierran el acceso a la Cruz de Tejeda por la carretera de la Cumbre de Gran Canaria

Este miércoles, y tal vez el jueves, cerrarán el acceso a la Cruz de Tejeda por la carretera de la Cumbre para poder realizar los trabajos de estabilización de varios taludes que son peligrosos para la circulación vial

La Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria procederá este miércoles y jueves al corte temporal del principal acceso a la Cruz de Tejeda, por la Carretera de la Cumbre (GC-15), para proceder a instalar varias pantallas de redes para estabilizar los taludes junto a la vía y garantizar su seguridad.

Cerrado el acceso a la Cruz de Tejeda por la carretera de la Cumbre de Gran Canaria para estabilizar varios taludes. REMITIDA / HANDOUT por CEDIDO POR CABILDO DE GRAN CANARIA

Sin embargo, se podrá acceder igualmente a este emblemático punto de la isla por el desvío que se ha establecido a través de la carretera de Cueva Grande (GC-600) y la GC-150, según ha informado la Corporación insular en un comunicado.

Además del acceso desde la GC-15 a la Cruz de Tejeda, también se va a actuar en la misma carretera una vez pasado este punto y en dirección a la Variante de Tejeda, en el kilómetro 24,5, dónde se van a instalar mallas para evitar la caída de piedras sobre la calzada. En este caso se establecen desvíos por la GC-150 para ir hacia Tejeda y Artenara.

Por su parte, los cortes se iniciarán a las 09.00 y se prolongarán hasta las 15.00 horas durante la jornada del miércoles 7 y del jueves 8.

No obstante, los técnicos de la Consejería esperan poder adelantar lo suficiente los trabajos este miércoles y no repetir el corte el jueves. Los cortes se realizarán de forma consecutiva, primero en el kilómetro 21,4 de la GC-15, acceso a Cruz de Tejeda, y, una vez terminado este tramo, se pasará la actuación al kilómetro 24,5, en dirección a Tejeda.

Proyecto de estabilización de taludes

Esta actuación forma parte del contrato de Estabilización de Taludes en la GC-15 que el Cabildo adjudicó a Aceinsa hace unos meses por 1.002.683 euros.

Durante 10 meses los operarios de la contrata han estado trabajando en la colocación de mallas y de pantallas dinámicas en varios puntos de la Carretera de la Cumbre (la GC-15 a partir de San Mateo), y evitar las frecuentes caídas de piedras y tierra sobre la calzada que se producen en la zona cuando se dan episodios de lluvias fuertes.

Hasta la fecha los operarios han estado actuando con maquinaria ligera sobre la GC-15 que han ocasionado cortes puntuales de un carril de la vía, pero a partir de mañana se va a utilizar grúas de gran tonelaje para subir el material, demasiado pesado, hasta la parte alta de los taludes.

De esta forma, se pretenden montar cien kilómetros de pantalla dinámica, mallas sujetas a postes, en el kilómetro 21,4. En el kilómetro 24,5 se van a instalar otros 200 metros cuadrados de mallas pegadas a la ladera para evitar la caída de piedras.